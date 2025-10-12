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DLP2711CB/00
Smukły powerbank o dużej mocy
Duża pojemność 10 000 mAh i bezpieczny akumulator litowo-polimerowy. Rozładowany telefon to już nie problem. Szybko ładujący podwójny port USB-A i USB-C obsługuje QC 3.0 i PD3.0.
10 000 mAh
Porty ładowania USB A i USB C
QC 3.0 i PD 3.0
PPS
Nawet jeśli nie masz pod ręką ładowarki sieciowej ani samochodowej, możesz przeprowadzić ładowanie baterii urządzenia, korzystając z wygodnego zestawu akumulatorów. Inteligentny zestaw akumulatorów zapewnia zasilanie. Po skorzystaniu z niego można go odłączyć i nadal mieć w pełni naładowane urządzenie.
Dyskretny wskaźnik zasilania LED pokazuje, że urządzenie jest podłączone do zasilania.
PPS (programowany zasilacz) to standard technologii szybkiego ładowania urządzeń z portem USB-C. Technologia ta dostosowuje napięcie i natężenie prądu w czasie rzeczywistym w zależności od stanu ładowania urządzenia, zasilając je maksymalną mocą. Inteligentny sposób na bezpieczne skrócenie czasu ładowania.
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