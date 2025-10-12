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Powerbank USB

DLP2711CB/00

Smukły powerbank o dużej mocy

Duża pojemność 10 000 mAh i bezpieczny akumulator litowo-polimerowy. Rozładowany telefon to już nie problem. Szybko ładujący podwójny port USB-A i USB-C obsługuje QC 3.0 i PD3.0.

Poznaj wszystkie korzyści

za pomocą przenośnego urządzenia zasilającego

Smukły powerbank o dużej mocy

  • 10 000 mAh

  • Porty ładowania USB A i USB C

  • QC 3.0 i PD 3.0

  • PPS

Sprawdza się wspaniale w lokalizacjach oddalonych od źródeł zasilania

Nawet jeśli nie masz pod ręką ładowarki sieciowej ani samochodowej, możesz przeprowadzić ładowanie baterii urządzenia, korzystając z wygodnego zestawu akumulatorów. Inteligentny zestaw akumulatorów zapewnia zasilanie. Po skorzystaniu z niego można go odłączyć i nadal mieć w pełni naładowane urządzenie.

Wskaźnik zasilania LED

Dyskretny wskaźnik zasilania LED pokazuje, że urządzenie jest podłączone do zasilania.

Ładowanie za pomocą programowalnego zasilacza (PPS) z USB-C

PPS (programowany zasilacz) to standard technologii szybkiego ładowania urządzeń z portem USB-C. Technologia ta dostosowuje napięcie i natężenie prądu w czasie rzeczywistym w zależności od stanu ładowania urządzenia, zasilając je maksymalną mocą. Inteligentny sposób na bezpieczne skrócenie czasu ładowania.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie