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Produkcja zakończona
DLP5750/00
Uniwersalny akumulator USB
Bardzo smukły i bezpieczny akumulator litowo-polimerowy o pojemności 5 tys. mAh. Już nie musisz się martwić, gdy telefon jest rozładowany. Wyposażony w dwa porty USB do jednoczesnego ładowania 2 urządzeń.
5000 mAh
Dyskretny wskaźnik zasilania LED pokazuje, że urządzenie jest podłączone do zasilania.
Nawet jeśli nie masz pod ręką ładowarki sieciowej ani samochodowej, możesz przeprowadzić ładowanie baterii urządzenia, korzystając z wygodnego zestawu akumulatorów. Inteligentny zestaw akumulatorów zapewnia zasilanie. Po skorzystaniu z niego można go odłączyć i nadal mieć w pełni naładowane urządzenie.
2 porty USB umożliwiają ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie
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