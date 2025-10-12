Uniwersalny power bank do zabrania w podróż

Ten idealny do zabrania ze sobą power bank zapewnia pojemność 5 tys. mAh i jest wyposażony w wymienne wtyczki w wersjach EU, AU, UK, US. Umożliwia ładowanie bezpośrednio z gniazdka elektrycznego. Już nie musisz się martwić ładowaniem urządzenia przenośnego i power banku podczas zagranicznej podróży.