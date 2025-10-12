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Produkcja zakończona
DLP5751T/00
Uniwersalny power bank do zabrania w podróż
Ten idealny do zabrania ze sobą power bank zapewnia pojemność 5 tys. mAh i jest wyposażony w wymienne wtyczki w wersjach EU, AU, UK, US. Umożliwia ładowanie bezpośrednio z gniazdka elektrycznego. Już nie musisz się martwić ładowaniem urządzenia przenośnego i power banku podczas zagranicznej podróży.
5000 mAh
QC 3.0 i PD
1 port USB-A i 1 port USB-C umożliwiają jednoczesne ładowanie dwóch urządzeń. Port USB-A obsługuje większość urządzeń ładowanych przez USB, a port USB-C jest najnowszym złączem ładowania, które jest obecnie stosowane w urządzeniach mobilnych, takich jak telefony komórkowe, kamery zewnętrzne i tablety.
Dyskretny wskaźnik zasilania LED pokazuje, że urządzenie jest podłączone do zasilania.
Nawet jeśli nie masz pod ręką ładowarki sieciowej ani samochodowej, możesz przeprowadzić ładowanie baterii urządzenia, korzystając z wygodnego zestawu akumulatorów. Inteligentny zestaw akumulatorów zapewnia zasilanie. Po skorzystaniu z niego można go odłączyć i nadal mieć w pełni naładowane urządzenie.
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