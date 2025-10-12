ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Obraz podstawowy
  • Zdjęcie opakowania
  • Obraz podstawowy
  • Zdjęcie opakowania

Powerbank USB

DLP7717NB/00

Smukły powerbank o dużej mocy

Duża pojemność 10000 mAh z bezpieczną baterią litowo-polimerową. Już nie musisz się martwić, gdy telefon się rozładuje. To idealne rozwiązanie dla podróżujących, które zapewnia zasilanie dla wszystkich urządzeń przenośnych.

Poznaj wszystkie korzyści

2 wyjścia USB: 1 A/2,1 A

Smukły powerbank o dużej mocy

  • 10 000 mAh

  • 2 porty ładowania USB

Wyświetlacz LCD wskazujący poziom zasilania

Wyświetlacz LCD wskazujący poziom zasilania

Inteligentna ochrona przed przegrzaniem, przepięciem i przetężeniem

Inteligentna ochrona przed przegrzaniem, przepięciem i przetężeniem

2 porty USB umożliwiają ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie