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DLP7717NB/00
Smukły powerbank o dużej mocy
Duża pojemność 10000 mAh z bezpieczną baterią litowo-polimerową. Już nie musisz się martwić, gdy telefon się rozładuje. To idealne rozwiązanie dla podróżujących, które zapewnia zasilanie dla wszystkich urządzeń przenośnych.
10 000 mAh
2 porty ładowania USB
Wyświetlacz LCD wskazujący poziom zasilania
Inteligentna ochrona przed przegrzaniem, przepięciem i przetężeniem
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