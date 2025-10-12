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Produkcja zakończona
DLP7721N/00
Smukły powerbank o dużej mocy
Moc zawsze i wszędzie — dodatkowa moc na ponad 1 pełne naładowanie. 2 porty USB umożliwiają jednoczesne ładowanie 2 urządzeń. Akumulator o pojemności 20 tys. mAh pozwala na pełne naładowanie akumulatora telefonu, a także umożliwia ładowanie tabletu.
20000 mAh
Podwójne gniazdo USB
Akumulator litowo-polimerowy
Nawet jeśli nie masz pod ręką ładowarki sieciowej ani samochodowej, możesz przeprowadzić ładowanie baterii urządzenia, korzystając z wygodnego zestawu akumulatorów. Inteligentny zestaw akumulatorów zapewnia zasilanie. Po skorzystaniu z niego można go odłączyć i nadal mieć w pełni naładowane urządzenie.
Dołączony przewód micro-USB – USB 2.0 jest przeznaczony do użytku z telefonami komórkowymi, cyfrowymi aparatami fotograficznymi i innymi urządzeniami przenośnymi ze złączem micro-USB. Możesz nosić go przy sobie, przechowywać w biurku lub użyć zamiast zgubionego przewodu. Podłączaj i ładuj swoje urządzenie, kiedy chcesz.
To przenośne źródło zasilania zapewnia dodatkowe zasilanie na ponad dwa pełne ładowania w podróży. Zabierz je ze sobą w podróż — nigdy nie wiadomo kiedy przyda się dodatkowe źródło zasilania.
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