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Produkcja zakończona

Powerbank USB

DLP7721N/00

Smukły powerbank o dużej mocy

Moc zawsze i wszędzie — dodatkowa moc na ponad 1 pełne naładowanie. 2 porty USB umożliwiają jednoczesne ładowanie 2 urządzeń. Akumulator o pojemności 20 tys. mAh pozwala na pełne naładowanie akumulatora telefonu, a także umożliwia ładowanie tabletu.

Poznaj wszystkie korzyści

za pomocą przenośnego urządzenia zasilającego

Smukły powerbank o dużej mocy

  • 20000 mAh

  • Podwójne gniazdo USB

  • Akumulator litowo-polimerowy

Sprawdza się wspaniale w lokalizacjach oddalonych od źródeł zasilania

Nawet jeśli nie masz pod ręką ładowarki sieciowej ani samochodowej, możesz przeprowadzić ładowanie baterii urządzenia, korzystając z wygodnego zestawu akumulatorów. Inteligentny zestaw akumulatorów zapewnia zasilanie. Po skorzystaniu z niego można go odłączyć i nadal mieć w pełni naładowane urządzenie.

W zestawie przewód Micro-USB do podłączania i ładowania

Dołączony przewód micro-USB – USB 2.0 jest przeznaczony do użytku z telefonami komórkowymi, cyfrowymi aparatami fotograficznymi i innymi urządzeniami przenośnymi ze złączem micro-USB. Możesz nosić go przy sobie, przechowywać w biurku lub użyć zamiast zgubionego przewodu. Podłączaj i ładuj swoje urządzenie, kiedy chcesz.

Wielokrotne ładowanie urządzeń w podróży

To przenośne źródło zasilania zapewnia dodatkowe zasilanie na ponad dwa pełne ładowania w podróży. Zabierz je ze sobą w podróż — nigdy nie wiadomo kiedy przyda się dodatkowe źródło zasilania.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie