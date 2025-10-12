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Power Bank do użytku zewnętrznego

DLP8088NC/00

Powerbank na biwaki i nie tylko

Wydajny powerbank do użytku zewnętrznego o dużej pojemności 128000 mAh do wszystkich urządzeń. Wejście i wyjście AC i DC USB-A (QC) i USB-C (PD), gniazdo elektryczne. Ładowanie za pomocą gniazda zapalniczki w samochodzie i bezprzewodowe ładowanie Qi.

Poznaj wszystkie korzyści

Ładowanie wielu urządzeń

Powerbank na biwaki i nie tylko

  • Wyjście prądu zmiennego/stałego

  • Porty ładowania USB A i USB C

  • Mata Qi do bezprzew. ładowania

  • QC 3.0 i PD

Wyjście prądu zmiennego i stałego

Power Bank do użytku zewnętrznego zapewnia zasilanie zarówno prądem zmiennym, jak i stałym. Bezpiecznie korzystaj z urządzeń elektrycznych dzięki zasilaniu Pure Sine Wave lub naładuj telefon komórkowy za pomocą portu ładowania USB (USB A lub USB C).

Wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem zasilania

Wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem zasilania

Technologia ładowania bezprzewodowego zgodna ze standardem Qi

Qi to technologia bezprzewodowego ładowania stosowana w wielu smartfonach i innych urządzeniach przenośnych. Maty do bezprzewodowego ładowania firmy Philips mają certyfikat Qi, co oznacza, że są zgodne ze wszystkimi urządzeniami obsługującymi standard Qi. Wystarczy położyć urządzenie na macie, aby naładować je bez wysiłku.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie