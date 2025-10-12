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Produkcja zakończona
DLP8088NC/00
Powerbank na biwaki i nie tylko
Wydajny powerbank do użytku zewnętrznego o dużej pojemności 128000 mAh do wszystkich urządzeń. Wejście i wyjście AC i DC USB-A (QC) i USB-C (PD), gniazdo elektryczne. Ładowanie za pomocą gniazda zapalniczki w samochodzie i bezprzewodowe ładowanie Qi.
Wyjście prądu zmiennego/stałego
Porty ładowania USB A i USB C
Mata Qi do bezprzew. ładowania
QC 3.0 i PD
Power Bank do użytku zewnętrznego zapewnia zasilanie zarówno prądem zmiennym, jak i stałym. Bezpiecznie korzystaj z urządzeń elektrycznych dzięki zasilaniu Pure Sine Wave lub naładuj telefon komórkowy za pomocą portu ładowania USB (USB A lub USB C).
Wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem zasilania
Qi to technologia bezprzewodowego ładowania stosowana w wielu smartfonach i innych urządzeniach przenośnych. Maty do bezprzewodowego ładowania firmy Philips mają certyfikat Qi, co oznacza, że są zgodne ze wszystkimi urządzeniami obsługującymi standard Qi. Wystarczy położyć urządzenie na macie, aby naładować je bez wysiłku.
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