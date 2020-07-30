ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Zdjęcie opakowania
  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Zdjęcie opakowania

Produkcja zakończona

Powerbank USB

DLP8752NC/00

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Ciesz się muzyką i ładowaniem w podróży

Ciesz się muzyką w każdym miejscu i ładowaniem w podróży. Power bank o pojemności 5 tys. mAh jest wyposażony w głośnik Bluetooth. Zabierz go ze sobą i zacznijmy imprezę!

Poznaj wszystkie korzyści

Hybrydowy power bank i przenośny głośnik

Ciesz się muzyką i ładowaniem w podróży

Sprawdza się wspaniale w lokalizacjach oddalonych od źródeł zasilania

Nawet jeśli nie masz pod ręką ładowarki sieciowej ani samochodowej, możesz przeprowadzić ładowanie baterii urządzenia, korzystając z wygodnego zestawu akumulatorów. Inteligentny zestaw akumulatorów zapewnia zasilanie. Po skorzystaniu z niego można go odłączyć i nadal mieć w pełni naładowane urządzenie.

BT 4.1

Lekka konstrukcja zapewnia większą przyjemność ze słuchania muzyki

Lekka konstrukcja zapewnia większą przyjemność ze słuchania muzyki

Dzięki wytrzymałemu i lekkiemu materiałowi oraz wykonaniu, z głośników można korzystać w dowolnym miejscu.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

30/07/2020

Україна

Україна

Ідеальний для журналістки!

Добрий день. Працюю журналістом , через те багато пересуваюся по країні. Маю лишатися на зв'язку, але не тільки. Я полюбляю переглядати різні інтерв'ю , слухати музику . І от одного разу батарея далася взнаки. Виручив мене хлопець ( сусід по купе в потягу ) , і подарував даний банк живлення )). Дуже приємний на дотик . Функціональний , не тяжкий . Я про банк )))))))))))) Після нього не псується батарея в смартфоні. Якщо хто не знав , то таке буває . Він в мене льотчик ) але все гаразд. Дякую за увагу .

Zalety

льотчик , не тяжкий , не псує батареєю , приємний на дотик

Wady

-

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DLP8752NC Банк живлення USB

Data użycia 2019-07-30

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DLP8752NC Банк живлення USB

Data użycia 2019-07-30

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie