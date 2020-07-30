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Produkcja zakończona
DLP8752NC/00
Ciesz się muzyką i ładowaniem w podróży
Ciesz się muzyką w każdym miejscu i ładowaniem w podróży. Power bank o pojemności 5 tys. mAh jest wyposażony w głośnik Bluetooth. Zabierz go ze sobą i zacznijmy imprezę!
Nawet jeśli nie masz pod ręką ładowarki sieciowej ani samochodowej, możesz przeprowadzić ładowanie baterii urządzenia, korzystając z wygodnego zestawu akumulatorów. Inteligentny zestaw akumulatorów zapewnia zasilanie. Po skorzystaniu z niego można go odłączyć i nadal mieć w pełni naładowane urządzenie.
Dzięki wytrzymałemu i lekkiemu materiałowi oraz wykonaniu, z głośników można korzystać w dowolnym miejscu.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Journalists
30/07/2020
Україна
Ідеальний для журналістки!
Добрий день. Працюю журналістом , через те багато пересуваюся по країні. Маю лишатися на зв'язку, але не тільки. Я полюбляю переглядати різні інтерв'ю , слухати музику . І от одного разу батарея далася взнаки. Виручив мене хлопець ( сусід по купе в потягу ) , і подарував даний банк живлення )). Дуже приємний на дотик . Функціональний , не тяжкий . Я про банк )))))))))))) Після нього не псується батарея в смартфоні. Якщо хто не знав , то таке буває . Він в мене льотчик ) але все гаразд. Дякую за увагу .
Zalety
льотчик , не тяжкий , не псує батареєю , приємний на дотик
Wady
-
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DLP8752NC Банк живлення USB
Data użycia 2019-07-30
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DLP8752NC Банк живлення USB
Data użycia 2019-07-30