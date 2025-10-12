Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
DLP9016U/03
Ładowarka bezprzewodowa z przyssawką
Szybkie ładowanie telefonu bez konieczności podłączania go za pomocą kabla do ładowania. Technologia Qi umożliwia bezprzewodowe ładowanie smartfonów, tabletów i innych urządzeń z mocą 5 W, 7,5 W lub 10 W.
Uniwersalny
Szybkie ładowanie
Mata Qi do bezprzew. ładowania
Qi to technologia bezprzewodowego ładowania stosowana w wielu smartfonach i innych urządzeniach przenośnych. Maty do bezprzewodowego ładowania firmy Philips mają certyfikat Qi, co oznacza, że są zgodne ze wszystkimi urządzeniami obsługującymi standard Qi. Wystarczy położyć urządzenie na macie, aby naładować je bez wysiłku.
Smukła i ergonomiczna konstrukcja umożliwia zamontowanie praktycznie wszędzie.
Konstrukcja antypoślizgowa utrzymuje telefon w żądanej pozycji i chroni go przed wysunięciem się pod wpływem wibracji.
Opinie