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Produkcja zakończona

Bezprzewodowa ładowarka Qi

DLP9016U/03

Ładowarka bezprzewodowa z przyssawką

Szybkie ładowanie telefonu bez konieczności podłączania go za pomocą kabla do ładowania. Technologia Qi umożliwia bezprzewodowe ładowanie smartfonów, tabletów i innych urządzeń z mocą 5 W, 7,5 W lub 10 W.

Poznaj wszystkie korzyści

Szybkie ładowanie o mocy 10 W.

Ładowarka bezprzewodowa z przyssawką

  • Uniwersalny

  • Szybkie ładowanie

  • Mata Qi do bezprzew. ładowania

Technologia ładowania bezprzewodowego zgodna ze standardem Qi

Qi to technologia bezprzewodowego ładowania stosowana w wielu smartfonach i innych urządzeniach przenośnych. Maty do bezprzewodowego ładowania firmy Philips mają certyfikat Qi, co oznacza, że są zgodne ze wszystkimi urządzeniami obsługującymi standard Qi. Wystarczy położyć urządzenie na macie, aby naładować je bez wysiłku.

Smukła, lekka konstrukcja

Smukła i ergonomiczna konstrukcja umożliwia zamontowanie praktycznie wszędzie.

Konstrukcja antypoślizgowa

Konstrukcja antypoślizgowa utrzymuje telefon w żądanej pozycji i chroni go przed wysunięciem się pod wpływem wibracji.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie