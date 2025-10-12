Dźwięk pasujący do Twojego domu

Kompaktowy głośnik ze stacją dokującą DS1150/11 emituje zaskakująco bogaty dźwięk, a także automatycznie synchronizuje się z ustawieniami zegara w urządzeniu iPod/iPhone. Ciesz się możliwością korzystania z regulowanej lampki nocnej i korzystaj z wygody ładowania dodatkowego urządzenia za pośrednictwem portu USB.