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Produkcja zakończona

głośnik ze stacją dokującą

DS1150/11

Dźwięk pasujący do Twojego domu

Kompaktowy głośnik ze stacją dokującą DS1150/11 emituje zaskakująco bogaty dźwięk, a także automatycznie synchronizuje się z ustawieniami zegara w urządzeniu iPod/iPhone. Ciesz się możliwością korzystania z regulowanej lampki nocnej i korzystaj z wygody ładowania dodatkowego urządzenia za pośrednictwem portu USB.

Poznaj wszystkie korzyści

Fascynacja Dźwiękiem

Dźwięk pasujący do Twojego domu

  • ze złączem 30-stykowym

  • do urządzeń iPod/iPhone

  • Port USB do ładowania

  • 6 W

Delikatny blask lampki

Możliwość doładowania drugiego urządzenia mobilnego za pomocą złącza USB

Elegancka i zwarta budowa umożliwiająca ustawienie nawet na stoliku nocnym

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie