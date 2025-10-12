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Produkcja zakończona
DS1150/11
Dźwięk pasujący do Twojego domu
Kompaktowy głośnik ze stacją dokującą DS1150/11 emituje zaskakująco bogaty dźwięk, a także automatycznie synchronizuje się z ustawieniami zegara w urządzeniu iPod/iPhone. Ciesz się możliwością korzystania z regulowanej lampki nocnej i korzystaj z wygody ładowania dodatkowego urządzenia za pośrednictwem portu USB.
ze złączem 30-stykowym
do urządzeń iPod/iPhone
Port USB do ładowania
6 W
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