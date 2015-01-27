Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Dźwięk pasujący do Twojego domu
Głośnik ze stacją dokującą DS1155 jest zgodny z telefonem iPhone 5 i najnowszymi modelami odtwarzaczy iPod dzięki obsłudze złącza Lightning. Nie tylko zapewnia pełny i bogaty dźwięk, ale również wyświetla godzinę i emituje delikatne światło, dzięki czemu nadaje się idealnie do postawienia na szafce nocnej.
ze złączem Lightning
do urządzeń iPod/iPhone
Port USB do ładowania
6 W
Po zadokowaniu urządzenia iPod/iPhone zegar głośnika ze stacją dokującą zostanie automatycznie zsynchronizowany z zegarem w urządzeniu.
4.3
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
Hellweg
27/01/2015
Polska
Bardzo dobra stacja dokująca
Stacja spełnia moje oczekiwania, brzmi bardzo dobrze jak na swoje niewielkie wymiary (oczywiście dotyczy to niewielkiego pomieszczenia, w którym jest użytkowane i o soczystych basach można zapomnieć), dobrze się prezentuje, mogę w pełni polecić. Producent powinien jedynie zaktualizować aplikację do iPhona, w obecnej wersji nie współpracują z tą stacją. A szkoda, bo trzeba się posiłkować aplikacjami firm trzecich, albo radio, albo budzik.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DS1155 głośnik ze stacją dokującą
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DS1155 głośnik ze stacją dokującą
Ruslan84
05/07/2019
Україна
Good for daily usage!
Highly recommend this device! Very good sound, quality of materials, quick charging.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DS1155 док-гучномовець
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DS1155 док-гучномовець
Wrsuto
01/11/2016
Polska
Nie współpracuje z IPhone 7
Szkoda ze nie współpracuje z iPhone 7, natomiast dla użytkowników iPhone 6 polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DS1155 głośnik ze stacją dokującą
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DS1155 głośnik ze stacją dokującą