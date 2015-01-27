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Produkcja zakończona

głośnik ze stacją dokującą

DS1155/12

4.3

| (3) Opinie | 100% poleca ten produkt

Dźwięk pasujący do Twojego domu

Głośnik ze stacją dokującą DS1155 jest zgodny z telefonem iPhone 5 i najnowszymi modelami odtwarzaczy iPod dzięki obsłudze złącza Lightning. Nie tylko zapewnia pełny i bogaty dźwięk, ale również wyświetla godzinę i emituje delikatne światło, dzięki czemu nadaje się idealnie do postawienia na szafce nocnej.

Poznaj wszystkie korzyści

Dźwięk pasujący do Twojego domu

  • ze złączem Lightning

  • do urządzeń iPod/iPhone

  • Port USB do ładowania

  • 6 W

Automatyczna synchronizacja zegara po zadokowaniu urządzenia iPod/iPhone

Po zadokowaniu urządzenia iPod/iPhone zegar głośnika ze stacją dokującą zostanie automatycznie zsynchronizowany z zegarem w urządzeniu.

Technologia ekranowania blokująca zakłócenia z telefonów komórkowych

Elegancka i zwarta budowa umożliwiająca ustawienie nawet na stoliku nocnym

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

3

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
2
1

27/01/2015

Polska

Polska

Bardzo dobra stacja dokująca

Stacja spełnia moje oczekiwania, brzmi bardzo dobrze jak na swoje niewielkie wymiary (oczywiście dotyczy to niewielkiego pomieszczenia, w którym jest użytkowane i o soczystych basach można zapomnieć), dobrze się prezentuje, mogę w pełni polecić. Producent powinien jedynie zaktualizować aplikację do iPhona, w obecnej wersji nie współpracują z tą stacją. A szkoda, bo trzeba się posiłkować aplikacjami firm trzecich, albo radio, albo budzik.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DS1155 głośnik ze stacją dokującą

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DS1155 głośnik ze stacją dokującą

05/07/2019

Україна

Україна

Good for daily usage!

Highly recommend this device! Very good sound, quality of materials, quick charging.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DS1155 док-гучномовець

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DS1155 док-гучномовець

01/11/2016

Polska

Polska

Nie współpracuje z IPhone 7

Szkoda ze nie współpracuje z iPhone 7, natomiast dla użytkowników iPhone 6 polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DS1155 głośnik ze stacją dokującą

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DS1155 głośnik ze stacją dokującą

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie