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Produkcja zakończona
DS1200/12
Dźwięk pasujący do Twojego domu
Smukły głośnik Philips Fidelio DS1200/12 ze stacją dokującą wypełni Twoje poranki muzyką o niezwykle bogatym brzmieniu. Idealnie nadaje się do ustawienia obok łóżka — pokazuje godzinę, ma funkcję budzika, zastępuje lampkę nocną i może ładować do dwóch urządzeń iPod, iPhone lub iPad jednocześnie.
do urządzeń iPod/iPhone/iPad
Wyświetlacz zegara
Neodym to materiał, który najlepiej nadaje się do wytwarzania silnego pola magnetycznego, dzięki czemu uzyskuje się większą czułość cewki przetwornika, lepszą charakterystykę tonów niskich i czyste, optymalne brzmienie.
5.0
z 5
1
Opinia
Artek
16/05/2012
Polska
Bardzo praktyczny.
Jeździ ze mną służbowo i prywatnie.Podobny ,ale lepszy sprzęt jest na wyposażeniu pokoji klubowych chyba tylko u Sheratona.
Przegląd ten został wykonany dla DS1200 głośnik ze stacją dokującą
Przegląd ten został wykonany dla DS1200 głośnik ze stacją dokującą