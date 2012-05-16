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Produkcja zakończona

głośnik ze stacją dokującą

DS1200/12

5

| (1) Opinia

Dźwięk pasujący do Twojego domu

Smukły głośnik Philips Fidelio DS1200/12 ze stacją dokującą wypełni Twoje poranki muzyką o niezwykle bogatym brzmieniu. Idealnie nadaje się do ustawienia obok łóżka — pokazuje godzinę, ma funkcję budzika, zastępuje lampkę nocną i może ładować do dwóch urządzeń iPod, iPhone lub iPad jednocześnie.

Poznaj wszystkie korzyści

Fascynacja Dźwiękiem

Dźwięk pasujący do Twojego domu

  • do urządzeń iPod/iPhone/iPad

  • Wyświetlacz zegara

Bogaty przestrzenny dźwięk wypełniający cały pokój

Głośniki neodymowe gwarantujące czyste i optymalne brzmienie

Neodym to materiał, który najlepiej nadaje się do wytwarzania silnego pola magnetycznego, dzięki czemu uzyskuje się większą czułość cewki przetwornika, lepszą charakterystykę tonów niskich i czyste, optymalne brzmienie.

Technologia ekranowania blokująca zakłócenia z telefonów komórkowych

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

4
3
2
1

16/05/2012

Polska

Polska

Bardzo praktyczny.

Jeździ ze mną służbowo i prywatnie.Podobny ,ale lepszy sprzęt jest na wyposażeniu pokoji klubowych chyba tylko u Sheratona.

Przegląd ten został wykonany dla DS1200 głośnik ze stacją dokującą

Przegląd ten został wykonany dla DS1200 głośnik ze stacją dokującą

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie