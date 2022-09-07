ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie opakowania
  • Obraz podstawowy
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie opakowania
  • Obraz podstawowy

Produkcja zakończona

głośnik ze stacją dokującą

DS1400/12

2

| (1) Opinia

Dźwięk pasujący do Twojego domu

Głośnik ze stacją dokującą DS1400 jest zgodny z telefonem iPhone 5 i najnowszymi modelami odtwarzaczy iPod dzięki obsłudze złącza Lightning. Zapewnia doskonałą jakość dźwięku, a ponadto jest jeszcze bardziej wszechstronny dzięki portowi USB, który umożliwia ładowanie dodatkowego urządzenia przenośnego, nawet kiedy urządzenie iPod/iPhone jest zadokowane.

Poznaj wszystkie korzyści

Dźwięk pasujący do Twojego domu

  • ze złączem Lightning

  • do urządzeń iPod/iPhone

  • Port USB do ładowania

  • 6 W

Delikatny blask lampki

2 aktywne przetworniki i tuba basowa zapewniające zrównoważony, bogaty dźwięk

Elegancka i zwarta budowa umożliwiająca ustawienie nawet na stoliku nocnym

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

2.0

z 5

1

Opinia

5
4
3
1

07/09/2022

България

България

Zweryfikowany kupujący

Морално остарял продукт

Може да се използва вече само като електронен чесовник.

Zalety

Хубав дизайн

Wady

Морално остарял

Przegląd ten został wykonany dla DS1400 тонколона за поставяне

Data użycia 2020-09-07

Przegląd ten został wykonany dla DS1400 тонколона за поставяне

Data użycia 2020-09-07

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie