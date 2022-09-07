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Produkcja zakończona
DS1400/12
Dźwięk pasujący do Twojego domu
Głośnik ze stacją dokującą DS1400 jest zgodny z telefonem iPhone 5 i najnowszymi modelami odtwarzaczy iPod dzięki obsłudze złącza Lightning. Zapewnia doskonałą jakość dźwięku, a ponadto jest jeszcze bardziej wszechstronny dzięki portowi USB, który umożliwia ładowanie dodatkowego urządzenia przenośnego, nawet kiedy urządzenie iPod/iPhone jest zadokowane.
ze złączem Lightning
do urządzeń iPod/iPhone
Port USB do ładowania
6 W
2.0
z 5
1
Opinia
Djodji
07/09/2022
България
Zweryfikowany kupujący
Морално остарял продукт
Може да се използва вече само като електронен чесовник.
Zalety
Хубав дизайн
Wady
Морално остарял
Przegląd ten został wykonany dla DS1400 тонколона за поставяне
Data użycia 2020-09-07
Przegląd ten został wykonany dla DS1400 тонколона за поставяне
Data użycia 2020-09-07