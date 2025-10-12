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Produkcja zakończona
DS3010/10
Fascynacja Dźwiękiem
Stylowy głośnik ze stacją dokującą zapewnia krystalicznie czysty dźwięk, który wypełni Twoją osobistą przestrzeń, na biurku lub gdziekolwiek indziej. Zsynchronizuj urządzenie iPhone/iPod z komputerem PC. Ciesz się dodatkową elastycznością dzięki możliwości korzystania z zasilania sieciowego lub akumulatorowego.
do urządzeń iPod/iPhone
Zasilanie bateryjne/sieciowe
Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.
Neodym to materiał, który najlepiej nadaje się do wytwarzania silnego pola magnetycznego, dzięki czemu uzyskuje się większą czułość cewki przetwornika, lepszą charakterystykę tonów niskich i czyste, optymalne brzmienie.
Zadokuj, odtwarzaj, synchronizuj, ładuj! Odtwarzaj ulubione utwory na urządzeniu iPod lub iPhone podczas ładowania i synchronizacji z komputerem za pośrednictwem łącza USB. Ciesz się doskonałą jakością dźwięku oraz wyjątkową i nieporównywalną wygodą. Słuchaj muzyki bez końca, bez martwienia się o baterię.
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