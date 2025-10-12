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Produkcja zakończona

głośnik ze stacją dokującą

DS3010/10

Fascynacja Dźwiękiem

Stylowy głośnik ze stacją dokującą zapewnia krystalicznie czysty dźwięk, który wypełni Twoją osobistą przestrzeń, na biurku lub gdziekolwiek indziej. Zsynchronizuj urządzenie iPhone/iPod z komputerem PC. Ciesz się dodatkową elastycznością dzięki możliwości korzystania z zasilania sieciowego lub akumulatorowego.

Poznaj wszystkie korzyści

Wysokiej jakości muzyka i styl w Twojej ulubionej przestrzeni

Fascynacja Dźwiękiem

  • do urządzeń iPod/iPhone

  • Zasilanie bateryjne/sieciowe

System DBB zapewniający głębokie brzmienie basów przy każdym poziomie głośności

System DBB zapewniający głębokie brzmienie basów przy każdym poziomie głośności

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Głośniki neodymowe gwarantujące czyste i optymalne brzmienie

Neodym to materiał, który najlepiej nadaje się do wytwarzania silnego pola magnetycznego, dzięki czemu uzyskuje się większą czułość cewki przetwornika, lepszą charakterystykę tonów niskich i czyste, optymalne brzmienie.

Synchronizacja z komputerem za pomocą urządzenia iPod/iPhone

Zadokuj, odtwarzaj, synchronizuj, ładuj! Odtwarzaj ulubione utwory na urządzeniu iPod lub iPhone podczas ładowania i synchronizacji z komputerem za pośrednictwem łącza USB. Ciesz się doskonałą jakością dźwięku oraz wyjątkową i nieporównywalną wygodą. Słuchaj muzyki bez końca, bez martwienia się o baterię.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie