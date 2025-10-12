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Produkcja zakończona
DS3400/12
Dźwięk pasujący do Twojego domu
Głośnik DS3400 ze stacją dokującą jest zgodny z telefonem iPhone 5 i najnowszymi modelami odtwarzaczy iPod dzięki obsłudze złącza Lightning. Umożliwia odtwarzanie muzyki zapisanej w urządzeniu iPod/iPhone w krystalicznie czystej jakości, nawet podczas ładowania. Może być zasilany sieciowo lub bateryjnie.
ze złączem Lightning
do urządzeń iPod/iPhone
10 W, zasilanie sieciowe lub bateryjne
Zadokuj, odtwarzaj, synchronizuj, ładuj! Odtwarzaj ulubione utwory z urządzenia iPod lub iPhone podczas ładowania. Możesz też synchronizować swoje urządzenie z komputerem, podłączając głośnik za pomocą przewodu USB.
Bezpłatna aplikacja umożliwia wzbogacenie głośnika ze stacją dokującą o szereg wyjątkowych, atrakcyjnych funkcji. Można dowiedzieć się, jaka będzie pogoda, sprawdzić godzinę, a nawet ustawić ulubiony obraz jako tapetę. Aplikacja ClockStudio umożliwia także słuchanie tysięcy internetowych stacji radiowych z całego świata. Wkrótce dostępne będą nowe style skórek oraz nowe funkcje.
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