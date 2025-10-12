Bezpłatna aplikacja ClockStudio umożliwia odbiór radia internetowego i oferuje inne atrakcyjne funkcje

Bezpłatna aplikacja umożliwia wzbogacenie głośnika ze stacją dokującą o szereg wyjątkowych, atrakcyjnych funkcji. Można dowiedzieć się, jaka będzie pogoda, sprawdzić godzinę, a nawet ustawić ulubiony obraz jako tapetę. Aplikacja ClockStudio umożliwia także słuchanie tysięcy internetowych stacji radiowych z całego świata. Wkrótce dostępne będą nowe style skórek oraz nowe funkcje.