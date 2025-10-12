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Produkcja zakończona

głośnik ze stacją dokującą i funkcją Bluetooth®

DS3480/12

Dźwięk pasujący do Twojego domu i brak plątaniny kabli

Głośnik ze stacją dokującą DS3480 jest zgodny z telefonem iPhone 5 i najnowszymi modelami odtwarzaczy iPod dzięki obsłudze złącza Lightning. Zapewnia krystalicznie czysty dźwięk, nawet podczas ładowania. Funkcja przesyłania strumieniowego przez łącze Bluetooth oraz akumulator umożliwiają bezprzewodowe odtwarzanie muzyki w dowolnym miejscu.

Poznaj wszystkie korzyści

Dźwięk pasujący do Twojego domu i brak plątaniny kabli

  • Złącze Lightning

  • do urządzeń iPod/iPhone

Szybkie ładowanie i odtwarzanie muzyki przez złącze Lightning

Szybkie ładowanie i odtwarzanie muzyki przez złącze Lightning

Ciesz się ulubioną muzyką podczas ładowania urządzenia iPod/iPhone przez nowe złącze Lightning! Wystarczy podłączyć urządzenie bezpośrednio do głośnika, aby słuchać swoich ulubionych utworów w doskonałej jakości. Podczas odtwarzania urządzenie jest również szybko ładowane, więc nie trzeba się martwić o akumulator.

Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth

Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth

Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.

Dynamiczny dźwięk wypełniający pomieszczenie

Dzięki zaawansowanemu algorytmowi przetwarzania dźwięku, dwóm aktywnym przetwornikom i portowi basów ten głośnik ze stacją dokującą wypełni Twój pokój wyrazistym, mocnym dźwiękiem oraz głębokim i potężnym brzmieniem basów.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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