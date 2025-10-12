Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
DS3500/12
Dźwięk pasujący do Twojego domu
Ciesz się bezprzewodową transmisją strumieniową Bluetooth i wydobądź jeszcze więcej z muzyki, gier i filmów dzięki głośnikowi Philips DS3500/12 ze stacją dokującą. Za pomocą złącza USB podłącz do komputera urządzenie iPod, iPhone lub iPad. Podłącz do gniazdka lub użyj baterii.
do urządzeń iPod/iPhone/iPad
Zasilanie bateryjne/sieciowe
Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.
Opinie