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Produkcja zakończona
Stworzony do podróżowania wraz z Tobą po całym świecie
Niewielki i przenośny odtwarzacz DS7550/12 firmy Philips to pierwsza liga, jeśli chodzi o jakość dźwięku. Został zaprojektowany z myślą o podróżowaniu, w związku z czym jest wyposażony w pojemny akumulator, aluminiowe wykończenia oraz specjalny futerał.
do urządzeń iPod/iPhone
Akumulator
Technologia wOOx to nowy sposób budowy głośników oferujący fantastycznie głębokie basy o olbrzymiej sile dźwięku. Specjalne głośniki są idealnie zgrane z promiennikiem basów wOOx, a precyzyjne dostrojenie głośnika głównego z głośnikami wysokotonowymi gwarantuje płynne przejście od niskich i średnich do wysokich częstotliwości. Idealnie symetryczna konstrukcja przekładkowa z podwójnym zawieszeniem pozwala na uzyskanie precyzyjnego, dudniącego basu bez wyraźnych zakłóceń. Technologia wOOx pozwala w pełni wykorzystać objętość pudła rezonansowego, dzięki czemu basy są głębokie i dynamiczne i można naprawdę poczuć siłę muzyki.
Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.
Specjalnie opracowane gniazdo dokujące z mechanizmem sprężynowym pozwala na bezproblemowe podłączenie dowolnego modelu urządzenia iPod lub iPhone bez potrzeby stosowania dodatkowych adapterów. Co więcej, możliwe jest podłączenie urządzenia znajdującego się w futerale ochronnym. Słuchaj muzyki bez przerwy.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Mati1970
24/02/2014
Polska
Idealny do użytku domowego a także w plener dzięki wbudowanym akumulatorom :)
Super dźwięk , ekstra wygląd , wbudowane akumulatory pozwalają na ładowanie iphona bez konieczności podłączenia urządzenia do sieci elektrycznej. Długi czas działania urządzenia na zasilaniu akumulatorowym.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DS7550 głośnik ze stacją dokującą
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DS7550 głośnik ze stacją dokującą