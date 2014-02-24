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Produkcja zakończona

głośnik ze stacją dokującą

DS7550/12

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Stworzony do podróżowania wraz z Tobą po całym świecie

Niewielki i przenośny odtwarzacz DS7550/12 firmy Philips to pierwsza liga, jeśli chodzi o jakość dźwięku. Został zaprojektowany z myślą o podróżowaniu, w związku z czym jest wyposażony w pojemny akumulator, aluminiowe wykończenia oraz specjalny futerał.

Poznaj wszystkie korzyści

dzięki temu głośnikowi ze stacją dokującą

Stworzony do podróżowania wraz z Tobą po całym świecie

  • do urządzeń iPod/iPhone

  • Akumulator

Technologia wOOx zapewniająca bogate i czyste brzmienie basów bez zniekształceń

Technologia wOOx zapewniająca bogate i czyste brzmienie basów bez zniekształceń

Technologia wOOx to nowy sposób budowy głośników oferujący fantastycznie głębokie basy o olbrzymiej sile dźwięku. Specjalne głośniki są idealnie zgrane z promiennikiem basów wOOx, a precyzyjne dostrojenie głośnika głównego z głośnikami wysokotonowymi gwarantuje płynne przejście od niskich i średnich do wysokich częstotliwości. Idealnie symetryczna konstrukcja przekładkowa z podwójnym zawieszeniem pozwala na uzyskanie precyzyjnego, dudniącego basu bez wyraźnych zakłóceń. Technologia wOOx pozwala w pełni wykorzystać objętość pudła rezonansowego, dzięki czemu basy są głębokie i dynamiczne i można naprawdę poczuć siłę muzyki.

System DBB zapewniający głębokie brzmienie basów przy każdym poziomie głośności

System DBB zapewniający głębokie brzmienie basów przy każdym poziomie głośności

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Dokowanie dowolnego urządzenia iPod/iPhone, nawet w futerale

Dokowanie dowolnego urządzenia iPod/iPhone, nawet w futerale

Specjalnie opracowane gniazdo dokujące z mechanizmem sprężynowym pozwala na bezproblemowe podłączenie dowolnego modelu urządzenia iPod lub iPhone bez potrzeby stosowania dodatkowych adapterów. Co więcej, możliwe jest podłączenie urządzenia znajdującego się w futerale ochronnym. Słuchaj muzyki bez przerwy.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

24/02/2014

Polska

Polska

Idealny do użytku domowego a także w plener dzięki wbudowanym akumulatorom :)

Super dźwięk , ekstra wygląd , wbudowane akumulatory pozwalają na ładowanie iphona bez konieczności podłączenia urządzenia do sieci elektrycznej. Długi czas działania urządzenia na zasilaniu akumulatorowym.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DS7550 głośnik ze stacją dokującą

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DS7550 głośnik ze stacją dokującą

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie