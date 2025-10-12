Technologia wOOx zapewniająca bogate i czyste brzmienie basów bez zniekształceń

Technologia wOOx to nowy sposób budowy głośników oferujący fantastycznie głębokie basy o olbrzymiej sile dźwięku. Specjalne głośniki są idealnie zgrane z promiennikiem basów wOOx, a precyzyjne dostrojenie głośnika głównego z głośnikami wysokotonowymi gwarantuje płynne przejście od niskich i średnich do wysokich częstotliwości. Idealnie symetryczna konstrukcja przekładkowa z podwójnym zawieszeniem pozwala na uzyskanie precyzyjnego, dudniącego basu bez wyraźnych zakłóceń. Technologia wOOx pozwala w pełni wykorzystać objętość pudła rezonansowego, dzięki czemu basy są głębokie i dynamiczne i można naprawdę poczuć siłę muzyki.