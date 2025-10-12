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Produkcja zakończona

głośnik ze stacją dokującą

DS7580/10

Zaprojektowany do działania przenośnego

Głośnik ze stacją dokującą DS7580 jest zgodny z telefonem iPhone 5 i najnowszymi modelami odtwarzaczy iPod dzięki obsłudze złącza Lightning. Idealnie nadaje się do wzięcia w podróż ze względu na swoje niewielkie wymiary oraz potężny dźwięk. W zestawie również akumulator i pokrowiec.

Poznaj wszystkie korzyści

Zaprojektowany do działania przenośnego

  • ze złączem Lightning

  • do urządzeń iPod/iPhone

  • 10 W, akumulator

Szybkie ładowanie i odtwarzanie muzyki przez złącze Lightning

Szybkie ładowanie i odtwarzanie muzyki przez złącze Lightning

Ciesz się ulubioną muzyką podczas ładowania urządzenia iPod/iPhone przez nowe złącze Lightning! Wystarczy podłączyć urządzenie bezpośrednio do głośnika, aby słuchać swoich ulubionych utworów w doskonałej jakości. Podczas odtwarzania urządzenie jest również szybko ładowane, więc nie trzeba się martwić o akumulator.

Technologia wOOx zapewniająca bogate i czyste brzmienie basów bez zniekształceń

Technologia wOOx zapewniająca bogate i czyste brzmienie basów bez zniekształceń

Technologia wOOx to nowy sposób budowy głośników oferujący fantastycznie głębokie basy o olbrzymiej sile dźwięku. Specjalne głośniki są idealnie zgrane z promiennikiem basów wOOx, a precyzyjne dostrojenie głośnika głównego z głośnikami wysokotonowymi gwarantuje płynne przejście od niskich i średnich do wysokich częstotliwości. Idealnie symetryczna konstrukcja przekładkowa z podwójnym zawieszeniem pozwala na uzyskanie precyzyjnego, dudniącego basu bez wyraźnych zakłóceń. Technologia wOOx pozwala w pełni wykorzystać objętość pudła rezonansowego, dzięki czemu basy są głębokie i dynamiczne i można naprawdę poczuć siłę muzyki.

System DBB zapewniający głębokie brzmienie basów przy każdym poziomie głośności

System DBB zapewniający głębokie brzmienie basów przy każdym poziomie głośności

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie