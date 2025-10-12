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Produkcja zakończona
DS7700/10
Zaprojektowany do działania przenośnego
Niewielki, przenośny głośnik ze stacją dokującą Fidelio DS7700/10 charakteryzuje się niezwykłą wydajnością. Zaprojektowany z myślą o korzystaniu w podróży, odtwarza dźwięk z telefonu iPhone lub odtwarzacza iPod z zaskakującą mocą, umożliwiając słuchanie muzyki w dowolnym miejscu.
Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.
Opinie