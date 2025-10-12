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Produkcja zakończona

głośnik ze stacją dokującą

DS7700/10

Zaprojektowany do działania przenośnego

Niewielki, przenośny głośnik ze stacją dokującą Fidelio DS7700/10 charakteryzuje się niezwykłą wydajnością. Zaprojektowany z myślą o korzystaniu w podróży, odtwarza dźwięk z telefonu iPhone lub odtwarzacza iPod z zaskakującą mocą, umożliwiając słuchanie muzyki w dowolnym miejscu.

Poznaj wszystkie korzyści

dzięki temu głośnikowi ze stacją dokującą

Zaprojektowany do działania przenośnego

System DBB zapewniający głębokie brzmienie basów przy każdym poziomie głośności

System DBB zapewniający głębokie brzmienie basów przy każdym poziomie głośności

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Solidne aluminiowe wykończenia i futerał zapewniają pełną ochronę

Elegancka i niewielka konstrukcja gwarantują, że urządzenie zmieści się w każdej aktówce

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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