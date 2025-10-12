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Produkcja zakończona
DS8400/10
Wypełnij swój dom wspaniałym dźwiękiem — nie używając przewodów
Głośnik ze stacją dokującą DS8400 odtwarza dźwięk z urządzeń iPod/iPhone/iPad w doskonałej jakości dzięki obsłudze złącza Lightning. Wydobądź jeszcze więcej z muzyki, gier i filmów. Funkcja przesyłania strumieniowego przez łącze Bluetooth oraz akumulator umożliwiają bezprzewodowe odtwarzanie muzyki w dowolnym miejscu.
Bluetooth®
ze złączem Lightning
do urządzeń iPod/iPhone/iPad
30 W, akumulator
Ciesz się ulubioną muzyką podczas ładowania urządzenia iPod/iPhone/iPad przez nowe złącze Lightning! Wystarczy podłączyć urządzenie bezpośrednio do głośnika, aby słuchać swoich ulubionych utworów w doskonałej jakości. Podczas odtwarzania urządzenie jest również szybko ładowane, więc nie trzeba się martwić o akumulator.
Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.
Pieczołowicie wymodelowana zakrzywiona tylna część tego głośnika ze stacją dokującą zapewnia wysoko wydajną strukturę akustyczną do odtwarzania dźwięków. Jej krzywizna dodatkowo zwiększa sztywność obudowy, znacznie redukując wewnętrzne rezonanse i eliminując wibracje oraz zakłócenia dźwięku. Ciesz się krystalicznie czystym dźwiękiem płynącym z głośników o olśniewającym wyglądzie.
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