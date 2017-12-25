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Produkcja zakończona

głośnik ze stacją dokującą

DS8550/10

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Dźwięk pasujący do Twojego domu

Wydobądź więcej z muzyki, gier i filmów — natychmiast! Ten elegancki głośnik ze stacją dokującą zapewnia wysokiej jakości dźwięk dla odtwarzacza iPod, telefonu iPhone i urządzenia iPad. Zawiera wbudowany akumulator i funkcję strumieniowego transferu Bluetooth.

Poznaj wszystkie korzyści

Fascynacja Dźwiękiem

Dźwięk pasujący do Twojego domu

W pełni cyfrowa technologia przetwarzania dźwięku gwarantuje najwyższą czystość odbioru

W pełni cyfrowa technologia przetwarzania dźwięku gwarantuje najwyższą czystość odbioru

Zaawansowana, w pełni cyfrowa technologia przetwarzania dźwięku zapewnia jego znacznie wyższą jakość w porównaniu z technologią stosowaną w konwencjonalnych stacjach dokujących, które korzystają z analogowego sygnału audio z urządzeń iPod/iPhone. Wykorzystanie cyfrowego sygnału urządzeń iPod/iPhone oraz zastosowanie przetwarzania cyfrowego na wszystkich etapach pozwala uzyskać znacznie wyższy odstęp sygnału do szumu. Wynikiem tego jest niezrównana czystość i idealna równowaga dźwięku.

Wbudowany akumulator ułatwiający przenoszenie urządzenia

Technologia SoundCurve zapewnia krystalicznie czystą jakość dźwięku

Technologia SoundCurve zapewnia krystalicznie czystą jakość dźwięku

Pieczołowicie wymodelowana zakrzywiona tylna część tego głośnika ze stacją dokującą zapewnia wysoko wydajną strukturę akustyczną do odtwarzania dźwięków. Jej krzywizna dodatkowo zwiększa sztywność obudowy, znacznie redukując wewnętrzne rezonanse i eliminując wibracje oraz zakłócenia dźwięku. Ciesz się krystalicznie czystym dźwiękiem płynącym z głośników o olśniewającym wyglądzie.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

25/12/2017

Magyarország

Magyarország

Brutális hangzás!Szép design!:)

Nagyon szeretem,mert elképesztő a hangzása.Beleremeg a ház

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DS8550 dokkolós hangsugárzó

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DS8550 dokkolós hangsugárzó

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie