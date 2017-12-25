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Produkcja zakończona
Dźwięk pasujący do Twojego domu
Wydobądź więcej z muzyki, gier i filmów — natychmiast! Ten elegancki głośnik ze stacją dokującą zapewnia wysokiej jakości dźwięk dla odtwarzacza iPod, telefonu iPhone i urządzenia iPad. Zawiera wbudowany akumulator i funkcję strumieniowego transferu Bluetooth.
Zaawansowana, w pełni cyfrowa technologia przetwarzania dźwięku zapewnia jego znacznie wyższą jakość w porównaniu z technologią stosowaną w konwencjonalnych stacjach dokujących, które korzystają z analogowego sygnału audio z urządzeń iPod/iPhone. Wykorzystanie cyfrowego sygnału urządzeń iPod/iPhone oraz zastosowanie przetwarzania cyfrowego na wszystkich etapach pozwala uzyskać znacznie wyższy odstęp sygnału do szumu. Wynikiem tego jest niezrównana czystość i idealna równowaga dźwięku.
Pieczołowicie wymodelowana zakrzywiona tylna część tego głośnika ze stacją dokującą zapewnia wysoko wydajną strukturę akustyczną do odtwarzania dźwięków. Jej krzywizna dodatkowo zwiększa sztywność obudowy, znacznie redukując wewnętrzne rezonanse i eliminując wibracje oraz zakłócenia dźwięku. Ciesz się krystalicznie czystym dźwiękiem płynącym z głośników o olśniewającym wyglądzie.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Berry28
25/12/2017
Magyarország
Brutális hangzás!Szép design!:)
Nagyon szeretem,mert elképesztő a hangzása.Beleremeg a ház
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DS8550 dokkolós hangsugárzó
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DS8550 dokkolós hangsugárzó