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Produkcja zakończona

głośnik ze stacją dokującą

DS9000/10

Poczuj autentyczne brzmienie muzyki

Głośnik ze stacją dokującą firmy Philips pozwoli Ci w pełni poczuć moc drzemiącą w muzyce. Dzięki najwyższej jakości komponentom i drewnianej obudowie oferuje on niezrównaną jakość dźwięku odtwarzanego z urządzenia iPod/iPhone/iPad, zapewniając wrażenia słuchowe bliskie oryginałowi.

Poznaj wszystkie korzyści

Fascynacja Dźwiękiem

Poczuj autentyczne brzmienie muzyki

  • do urządzeń iPod/iPhone/iPad

Zwrotnica pasywna odtwarzająca pełne spektrum dźwięków słyszalnych

Zwrotnica pasywna odtwarzająca pełne spektrum dźwięków słyszalnych

Konstrukcja oparta na zwrotnicy pasywnej pozwala wyraźnie usłyszeć każdą pojedynczą nutę, dzięki czemu odtwarzana muzyka ma czyste i naturalne brzmienie. Dzięki zaawansowanym procesom technologicznym każde pasmo częstotliwości ze spektrum dźwięków słyszalnych jest oddzielane i przesyłane do osobnych przetworników. Sygnały spoza pasma przenoszenia danego przetwornika nie są przesyłane, dzięki czemu zwiększona zostaje jakość dźwięku, a poziom zniekształceń ulega znacznej redukcji. Wraz z najwyższej jakości elektronicznymi komponentami zwrotnica pasywna zapewnia brzmienie, które jest spójne i wierne oryginałowi.

W pełni cyfrowa technologia przetwarzania dźwięku gwarantuje najwyższą czystość odbioru

W pełni cyfrowa technologia przetwarzania dźwięku gwarantuje najwyższą czystość odbioru

Zaawansowana, w pełni cyfrowa technologia przetwarzania dźwięku zapewnia jego znacznie wyższą jakość w porównaniu z technologią stosowaną w konwencjonalnych stacjach dokujących, które korzystają z analogowego sygnału audio z urządzeń iPod/iPhone. Wykorzystanie cyfrowego sygnału urządzeń iPod/iPhone oraz zastosowanie przetwarzania cyfrowego na wszystkich etapach pozwala uzyskać znacznie wyższy odstęp sygnału do szumu. Wynikiem tego jest niezrównana czystość i idealna równowaga dźwięku.

Elegancko zakrzywiony tył głośnika pozwala uzyskać jeszcze czystszy dźwięk

Łagodne linie i elegancko zakrzywiona tylna część głośników nie tylko efektownie wyglądają, ale także tworzą wydajniejszą strukturę akustyczną. Specjalnie zaprojektowany kształt usztywnia obudowę i znacznie redukuje poziom rezonansu wewnątrz głośnika. Zapewnia to dokładniejszą i bardziej naturalną reprodukcję dźwięku, poprawiając też walory estetyczne samych głośników.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie