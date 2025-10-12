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  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu

Produkcja zakończona

Philips FidelioGłośnik Primo ze stacją dokującą

DS9/10

Poczuj autentyczne brzmienie muzyki

Głośnik ze stacją dokującą Philips Fidelio DS9/10 o niedoścignionej konstrukcji i jakości dźwięku to klasa sama w sobie. Muzyka z urządzeń iPod Touch, iPhone lub iPad zabrzmi w nim w pełnej krasie dzięki wykorzystaniu naturalnego drewna i najwyższej jakości podzespołów.

Poznaj wszystkie korzyści

dzięki temu głośnikowi ze stacją dokującą

Poczuj autentyczne brzmienie muzyki

  • do urządzeń iPod/iPhone/iPad

Wysokotonowy głośnik kopułkowy zapewnia szczegółowy i naturalny dźwięk

Przedstawiamy dwudrożny głośnik wysokotonowy wysokiej jakości z miękką kopułką. Wysokotonowe głośniki kopułkowe zostały wprowadzone przez firmę Philips na początku lat 60. XX w. i stały się najczęściej stosowanym rozwiązaniem w głośnikach Hi-Fi przez ostatnich 50 lat. Głośniki wysokotonowe z miękką kopułką dają naturalny, pełen detali i wolny od zakłóceń dźwięk, który wydobywa bogactwo nagrań.

Technologia SoundCurve zapewnia krystalicznie czystą jakość dźwięku

Technologia SoundCurve zapewnia krystalicznie czystą jakość dźwięku

Pieczołowicie wymodelowana zakrzywiona tylna część tego głośnika ze stacją dokującą zapewnia wysoko wydajną strukturę akustyczną do odtwarzania dźwięków. Jej krzywizna dodatkowo zwiększa sztywność obudowy, znacznie redukując wewnętrzne rezonanse i eliminując wibracje oraz zakłócenia dźwięku. Ciesz się krystalicznie czystym dźwiękiem płynącym z głośników o olśniewającym wyglądzie.

W pełni cyfrowe przetwarzanie daje czysty sygnał w całym łańcuchu audio

W pełni cyfrowe przetwarzanie daje czysty sygnał w całym łańcuchu audio

Większość głośników ze stacją dokującą wykorzystuje wyjście analogowe urządzeń iPod, iPhone lub iPad, a następnie konwertuje sygnał na sygnał cyfrowy, co powoduje dodatkowe zakłócenia i utratę detali. Użycie cyfrowego wyjścia odtwarzacza sprawia, że głośnik zachowuje integralność sygnału, co daje większą rozdzielczość dźwięku.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie