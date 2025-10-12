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Produkcja zakończona
DS9/10
Poczuj autentyczne brzmienie muzyki
Głośnik ze stacją dokującą Philips Fidelio DS9/10 o niedoścignionej konstrukcji i jakości dźwięku to klasa sama w sobie. Muzyka z urządzeń iPod Touch, iPhone lub iPad zabrzmi w nim w pełnej krasie dzięki wykorzystaniu naturalnego drewna i najwyższej jakości podzespołów.
do urządzeń iPod/iPhone/iPad
Przedstawiamy dwudrożny głośnik wysokotonowy wysokiej jakości z miękką kopułką. Wysokotonowe głośniki kopułkowe zostały wprowadzone przez firmę Philips na początku lat 60. XX w. i stały się najczęściej stosowanym rozwiązaniem w głośnikach Hi-Fi przez ostatnich 50 lat. Głośniki wysokotonowe z miękką kopułką dają naturalny, pełen detali i wolny od zakłóceń dźwięk, który wydobywa bogactwo nagrań.
Pieczołowicie wymodelowana zakrzywiona tylna część tego głośnika ze stacją dokującą zapewnia wysoko wydajną strukturę akustyczną do odtwarzania dźwięków. Jej krzywizna dodatkowo zwiększa sztywność obudowy, znacznie redukując wewnętrzne rezonanse i eliminując wibracje oraz zakłócenia dźwięku. Ciesz się krystalicznie czystym dźwiękiem płynącym z głośników o olśniewającym wyglądzie.
Większość głośników ze stacją dokującą wykorzystuje wyjście analogowe urządzeń iPod, iPhone lub iPad, a następnie konwertuje sygnał na sygnał cyfrowy, co powoduje dodatkowe zakłócenia i utratę detali. Użycie cyfrowego wyjścia odtwarzacza sprawia, że głośnik zachowuje integralność sygnału, co daje większą rozdzielczość dźwięku.
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