Wysokotonowy głośnik kopułkowy zapewnia szczegółowy i naturalny dźwięk

Przedstawiamy dwudrożny głośnik wysokotonowy wysokiej jakości z miękką kopułką. Wysokotonowe głośniki kopułkowe zostały wprowadzone przez firmę Philips na początku lat 60. XX w. i stały się najczęściej stosowanym rozwiązaniem w głośnikach Hi-Fi przez ostatnich 50 lat. Głośniki wysokotonowe z miękką kopułką dają naturalny, pełen detali i wolny od zakłóceń dźwięk, który wydobywa bogactwo nagrań.