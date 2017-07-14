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Produkcja zakończona
DTM5095/12
Ciesz się muzyką z urządzeń iPod/iPhone/iPad — bezprzewodowo!
Słuchaj muzyki bezprzewodowo za pośrednictwem technologii Bluetooth®. Stacja dokująca firmy Philips odtwarza również muzykę z płyt CD i urządzeń iPod/iPad/iPhone przez złącze Lightning. Zapewnia pełny, realistyczny i krystalicznie czysty dźwięk dzięki technologiom LivingSound i Pure Digital.
Bluetooth
ze złączem Lightning
Ciesz się ulubioną muzyką podczas ładowania urządzenia iPod/iPhone/iPad przez nowe złącze Lightning! Wystarczy podłączyć urządzenie bezpośrednio do głośnika, aby słuchać swoich ulubionych utworów w doskonałej jakości. Podczas odtwarzania urządzenie jest również szybko ładowane, więc nie trzeba się martwić o akumulator.
Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.
LivingSound, opatentowana technologia firmy Philips, zwiększa obszar odsłuchu (idealne rozmieszczenie dźwięku w pomieszczeniu), zapewniając w pełni przestrzenny dźwięk na większym obszarze. Technologia ta, dzięki połączeniu różnych procesów dźwiękowych, odzyskuje bogactwo oraz szczegółowość przestrzenną sceny dźwiękowej, których często brakuje w niewielkich zestawach stereo. W efekcie dźwięk jest znacznie potężniejszy i jest szeroko i równomiernie rozprowadzany w pomieszczeniu. Teraz już nie musisz ograniczać się do słuchania muzyki tylko w określonym pomieszczeniu. Ciesz się optymalnym dźwiękiem stereo na większym obszarze.
4.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
MZet
14/07/2017
Polska
dobry sprzęt do pokoju dziecka
dobrze grająca i zdecydowanie ładnie wyglądająca wieża. Użytkuję ją ponad 4 lata. Jedyna wada to zacinający się od pewnego czasu czytnik CD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DTM5095 wieża z podstawką dokującą
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DTM5095 wieża z podstawką dokującą