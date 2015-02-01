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Produkcja zakończona

Philips Fideliowieża z podstawką dokującą

DTM5096/12

3.3

| (3) Opinie

Prawdziwa sztuka dźwięku

Słuchaj muzyki za pośrednictwem wysokiej jakości bezprzewodowej transmisji Bluetooth, odtwarzając płyty CD, łącząc się z urządzeniami iPod, iPad i iPhone za pomocą DualDock lub korzystając z możliwości podłączenia urządzenia do wejścia AUX. Ten wszechstronny zestaw 3.1 oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby cieszyć się potężnym dźwiękiem.

Poznaj wszystkie korzyści

Fascynacja Dźwiękiem

Prawdziwa sztuka dźwięku

  • Bluetooth®

W pełni cyfrowa technologia przetwarzania dźwięku gwarantuje najwyższą czystość odbioru

W pełni cyfrowa technologia przetwarzania dźwięku gwarantuje najwyższą czystość odbioru

Zaawansowana, w pełni cyfrowa technologia przetwarzania dźwięku zapewnia jego znacznie wyższą jakość w porównaniu z technologią stosowaną w konwencjonalnych stacjach dokujących, które korzystają z analogowego sygnału audio z urządzeń iPod/iPhone. Wykorzystanie cyfrowego sygnału urządzeń iPod/iPhone oraz zastosowanie przetwarzania cyfrowego na wszystkich etapach pozwala uzyskać znacznie wyższy odstęp sygnału do szumu. Wynikiem tego jest niezrównana czystość i idealna równowaga dźwięku.

Całkowita moc wyjściowa 200 W RMS

Całkowita moc wyjściowa 200 W RMS

Całkowita moc wyjściowa RMS zestawu wynosi 200 W. RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej mocy prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika mierzonej w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jego czułość określają moc generowanego dźwięku. Im wyższa moc w watach, tym większa moc dźwięku emitowanego przez głośnik.

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB

W trybie USB Direct wystarczy podłączyć urządzenie USB do portu USB w urządzeniu Philips — cyfrowa muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z urządzenia Philips.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.3

z 5

3

Opinie

3
2

01/02/2015

Česká republika

Česká republika

velmi spokojen

Když jsem si ho přivezl bohužel nedobíjel iphone5, nicméně reklamace byla vyřízena výměnou za nový a ten maká na 1.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DTM5096 dokovací hudební systém

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DTM5096 dokovací hudební systém

10/09/2017

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt, ale...

...jest jeden element, którego producent nie przemyślał, a mianowicie spód wieży, a konkretnie miejsce łączenia podstawy z wieżą. Jest to pilśniowa deska, która w trakcie transportu może ulec bardzo łatwo poważnemu uszkodzeniu. W wyniku tego uszkodzenia sprzęt może być pochylony i niestabilny. Zaś koszt naprawy jest wysoki, ponieważ jest to część zintegrowania z głośnikiem, w skutek czego trzeba wymieniać za duże pieniądze całą obudowę. Na szczęście nie wpływa to na ogólne funkcjonowanie całego produktu. Wieża przy niewielkim stopniu głośności gra czysto i potężnie zarazem. Jeśli ktoś szuka możliwości słuchania mptrójek bez konieczności włączania komputera, to jest to bardzo dobre rozwiązanie. W dodatku można przenosić wieżę w dowolne miejsce, w którym jest źródło prądu, co jest jego dodatkową zaletą.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DTM5096 wieża z podstawką dokującą

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DTM5096 wieża z podstawką dokującą

26/11/2013

Česká republika

Česká republika

chyba při přehrávání CD

Tato recenze se týká předchozího modelu, který již v nabídce společnosti Philips není, tj. DCM5090. Při přehrávání originálních CD dochází k naprosto nežádoucímu vkládání mezer mezi tracky, a to i tam, kde v nahrávce tracky na sebe plynule navazují. Navíc mezera je vložena způsobem, kterému naprosto nerozumím. Konec tracku je useknutý, pak je vložena mezera a nakonec dozní konec tracku. Tímto způsobem jsou nahrávky např. oper znehodnoceny zcela zásadně.

Przegląd ten został wykonany dla DTM5096 dokovací hudební systém

Przegląd ten został wykonany dla DTM5096 dokovací hudební systém

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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