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Produkcja zakończona
DTM9030/10
Prawdziwa sztuka dźwięku bezprzewodowego
Zanurz się w doskonałej jakości dźwięku, płynącym z wież muzycznych Philips Fidelio. Przesyłaj muzykę strumieniowo przez Bluetooth® dzięki obsłudze kodeków aptX i AAC. Słuchaj muzyki z płyt CD bądź dowolnych urządzeń iPod lub iPhone dzięki stacji dokującej Philips DualDock. Wypełnij pomieszczenie dźwiękiem za pomocą tylko dwóch głośników.
Bluetooth® aptX i AAC
RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej moc prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika, mierzonego w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jej czułość określa moc generowanego dźwięku. Zasadniczo, wzmacniacze dźwięku są ograniczane przez energię elektryczną, którą mogą wzmocnić, a głośniki — przez energię elektryczną, którą mogą przetworzyć na energię akustyczną, nie powodując powstania zniekształceń sygnału audio. Im wyższa moc w watach, tym lepsza moc dźwięku emitowanego przez głośnik.
W trybie USB Direct wystarczy podłączyć urządzenie USB do portu USB w urządzeniu Philips — cyfrowa muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z urządzenia Philips.
MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Złącze MP3 jest niezwykle wygodne – wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.
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