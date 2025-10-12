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Produkcja zakończona

Philips Fideliowieża z podstawką dokującą

DTM9030/10

Prawdziwa sztuka dźwięku bezprzewodowego

Zanurz się w doskonałej jakości dźwięku, płynącym z wież muzycznych Philips Fidelio. Przesyłaj muzykę strumieniowo przez Bluetooth® dzięki obsłudze kodeków aptX i AAC. Słuchaj muzyki z płyt CD bądź dowolnych urządzeń iPod lub iPhone dzięki stacji dokującej Philips DualDock. Wypełnij pomieszczenie dźwiękiem za pomocą tylko dwóch głośników.

Poznaj wszystkie korzyści

Fascynacja Dźwiękiem

Prawdziwa sztuka dźwięku bezprzewodowego

  • Bluetooth® aptX i AAC

Całkowita moc wyjściowa 160 W RMS

Całkowita moc wyjściowa 160 W RMS

RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej moc prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika, mierzonego w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jej czułość określa moc generowanego dźwięku. Zasadniczo, wzmacniacze dźwięku są ograniczane przez energię elektryczną, którą mogą wzmocnić, a głośniki — przez energię elektryczną, którą mogą przetworzyć na energię akustyczną, nie powodując powstania zniekształceń sygnału audio. Im wyższa moc w watach, tym lepsza moc dźwięku emitowanego przez głośnik.

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB

W trybie USB Direct wystarczy podłączyć urządzenie USB do portu USB w urządzeniu Philips — cyfrowa muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z urządzenia Philips.

MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych

MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych

MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Złącze MP3 jest niezwykle wygodne – wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie