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Przenośny odtwarzacz MP3-CD

EXP3460/00

Płaski odtwarzacz płyt MP3-CD.

Wyjdź na miasto z eleganckim i stylowym odtwarzaczem MP3-CD eXp3460. Do 45 godzin nieprzerwanej muzyki MP3 i WMA oraz możliwość wyświetlenia nazwy wykonawcy i informacji o utworze na ekranie LCD pilota zapewnia maksimum przyjemności podczas słuchania.

Poznaj wszystkie korzyści

z nakładanym pilotem LCD

Płaski odtwarzacz płyt MP3-CD.

Odtwarzanie plików MP3 i WMA

Odtwarzanie plików MP3 i WMA

Technika automatycznej kompresji pozwala 10-krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Odtwarzacz GoGear umożliwia słuchanie muzyki cyfrowej w formacie MP3 i WMA. Pobierz utwory MP3 i WMA z autoryzowanych stron internetowych z muzyką albo zgraj płyty audio CD do plików MP3 lub WMA i przenieś je do odtwarzacza.

Odtwarza płyty CD, CD-R i CD-RW

Firma Philips jest znana dzięki swoim produktom, które współpracują z wieloma rodzajami płyt dostępnych na rynku. Ten zestaw audio pozwala cieszyć się muzyką zapisaną na płytach CD, CD-R i CD-RW. Na jednej płycie CD można zapisać do 10 godzin muzyki. Oznaczenie CD-RW (CD-Rewritable Compatible) informuje, iż ten zestaw audio może odtwarzać zawartość płyt CD-Recordable (CD-R), jak i również CD-Rewritable (CD-RW). Płyty CD-R można zapisać tylko raz, zaś odtworzyć je można w dowolnym odtwarzaczu CD. Natomiast płyty CD-RW można zapisywać i kasować wielokrotnie, jednak ich zawartość może być odtwarzana tylko w zgodnych odtwarzaczach CD.

Możliwość odtwarzania muzyki przez maksymalnie 45 godzin

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Żywotność akumulatora zależy od sposobu używania i zastosowanych ustawień.

  2. Windows Media oraz logo Windows są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

  3. Przy założeniu kompresji 64 kb/s w formacie WMA.