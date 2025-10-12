Łatwa obsługa i połączenie typu Plug and Play

Łatwe w obsłudze urządzenie z systemem Plug and Play. Dzięki dyskom SSD Philips codzienna praca staje się bardziej płynna, a system jest szybszy. Dyski SSD oferują także wydajność przy natychmiastowym obciążeniu, co oznacza krótszy czas rozruchu i ładowania aplikacji,