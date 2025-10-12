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Produkcja zakończona
FM02SS050P/00
Łatwa obsługa i połączenie typu Plug and Play
Łatwe w obsłudze urządzenie z systemem Plug and Play. Dzięki dyskom SSD Philips codzienna praca staje się bardziej płynna, a system jest szybszy. Dyski SSD oferują także wydajność przy natychmiastowym obciążeniu, co oznacza krótszy czas rozruchu i ładowania aplikacji,
2 TB
Półprzewodnikowy
Automatyczna kompresja wszystkich plików umieszczanych w pamięci flash USB zapewnia oszczędność miejsca
Bardzo szybki przesył danych to znaczna oszczędność czasu podczas kopiowania dużych plików multimedialnych na dysk twardy lub z dysku komputera.
Bardzo szybki przesył danych, jaki zapewnia dysk półprzewodnikowy (SSD) firmy Philips, to znaczna oszczędność czasu podczas kopiowania dużych plików multimedialnych na dysk twardy lub z dysku komputera.
Opinie