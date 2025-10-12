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Produkcja zakończona

SSD

FM02SS050P/00

Łatwa obsługa i połączenie typu Plug and Play

Łatwe w obsłudze urządzenie z systemem Plug and Play. Dzięki dyskom SSD Philips codzienna praca staje się bardziej płynna, a system jest szybszy. Dyski SSD oferują także wydajność przy natychmiastowym obciążeniu, co oznacza krótszy czas rozruchu i ładowania aplikacji,

Poznaj wszystkie korzyści

Łatwa obsługa i połączenie typu Plug and Play

  • 2 TB

  • Półprzewodnikowy

Automatyczna kompresja wszystkich plików zapewnia oszczędność miejsca

Automatyczna kompresja wszystkich plików umieszczanych w pamięci flash USB zapewnia oszczędność miejsca

Szybki przesył danych przy użyciu standardu USB 2.0

Bardzo szybki przesył danych to znaczna oszczędność czasu podczas kopiowania dużych plików multimedialnych na dysk twardy lub z dysku komputera.

Dysk SSD zapewniający bardzo szybki przesył danych

Bardzo szybki przesył danych, jaki zapewnia dysk półprzewodnikowy (SSD) firmy Philips, to znaczna oszczędność czasu podczas kopiowania dużych plików multimedialnych na dysk twardy lub z dysku komputera.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie