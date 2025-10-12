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        Produkcja zakończona

        Pamięć flash USB

        FM32FD170E/00

        Małe, lekkie urządzenie, którego można używać wszędzie

        Wygodne, przyjazne dla użytkownika urządzenie z systemem Plug and Play. Niedroga kolorowa pamięć flash USB Philips MOTION Edition zapewnia wygodne przechowywanie i udostępnianie plików, zdjęć i muzyki każdego dnia.

        Poznaj wszystkie korzyści

        Szybka wymiana plików

        Małe, lekkie urządzenie, którego można używać wszędzie

        • 32 GB

        • Motion Edition 2.0

        • 3 sztuki w opakowaniu

        Wygodne otwieranie i opakowanie przyjazne dla użytkownika

        Oznaczenia i perforacje na opakowaniu umożliwiają jego wygodne otwieranie i szybki dostęp do pamięci USB, bez zbędnego kłopotu.

        Szybki przesył danych przy użyciu standardu USB 2.0

        Bardzo szybki przesył danych to znaczna oszczędność czasu podczas kopiowania dużych plików multimedialnych na dysk twardy lub z dysku komputera.

        Wskaźnik aktywności sygnalizuje kopiowanie plików

        Wskaźnik LED świeci, gdy napęd jest prawidłowo podłączony i działa poprawnie, natomiast miga podczas kopiowania plików do lub z jego pamięci.

        Specyfikacja techniczna

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        • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
        • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
        • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie