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Produkcja zakończona
FM32FD180D/00
Małe, lekkie urządzenie, którego można używać wszędzie
Wygodne, przyjazne dla użytkownika urządzenie z systemem Plug and Play. Niedroga kolorowa pamięć flash USB Philips STAR Edition zapewnia wygodne przechowywanie i udostępnianie plików, zdjęć i muzyki każdego dnia.
32 GB
Star Edition 2.0
2 sztuki w opakowaniu
Wskaźnik LED świeci, gdy napęd jest prawidłowo podłączony i działa poprawnie, natomiast miga podczas kopiowania plików do lub z jego pamięci.
Nigdy więcej nie zgubisz nasadki! Wbudowana nasadka zabezpieczająca zawsze pozostanie na swoim miejscu. Aby skorzystać z zawartości pamięci USB, wystarczy odchylić nasadkę do tyłu i podłączyć pamięć.
Oznaczenia i perforacje na opakowaniu umożliwiają jego wygodne otwieranie i szybki dostęp do pamięci USB, bez zbędnego kłopotu.