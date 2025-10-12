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Produkcja zakończona
FM64FD175B/00
Łatwa obsługa i połączenie typu Plug and Play
Wygodne, przyjazne dla użytkownika urządzenie z systemem Plug and Play. Niedroga kolorowa pamięć flash USB Philips MOTION Edition zapewnia wygodne przechowywanie i udostępnianie plików, zdjęć i muzyki każdego dnia.
64 GB
Motion Edition 3.2
USB typu C
Wybierz swój ulubiony kolor: żółty, różowy, purpurowy, zielony, niebieski lub pomarańczowy, a przechowywanie i udostępnianie plików stanie się prawdziwą przyjemnością każdego dnia.
Pamięć o pojemności 64 GB doskonale nadaje się do wymiany, udostępniania i zapisywania dużych lub licznych plików za pomocą portu USB w komputerze PC lub laptopie.
Wskaźnik LED świeci, gdy napęd jest prawidłowo podłączony i działa poprawnie, natomiast miga podczas kopiowania plików do lub z jego pamięci.