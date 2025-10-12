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Produkcja zakończona

Słuchawki

FS3BK/00

Bogate brzmienie basów

Niewielka, lekka, składana konstrukcja sprawia, że słuchawki nadają się idealnie do użytkowania w podróży. Ciesz się potężnym dźwiękiem dzięki zamkniętemu systemowi akustycznemu.

Poznaj wszystkie korzyści

Gdziekolwiek jesteś!

Bogate brzmienie basów

  • Nauszne

  • Czarny

40-milimetrowe przetworniki neodymowe zapewniają bogate brzmienie basów i potężny dźwięk

40-milimetrowe przetworniki zostały skonstruowane tak, aby zapewnić słuchaczowi bogate brzmienie basów i potężny dźwięk podczas podróży.

Niewielka, składana konstrukcja ułatwia przenoszenie i przechowywanie

Niewielka, składana konstrukcja umożliwia bezproblemowe składanie słuchawek, co ułatwia ich przenoszenie i przechowywanie.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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