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Produkcja zakończona
FS3BK/00
Bogate brzmienie basów
Niewielka, lekka, składana konstrukcja sprawia, że słuchawki nadają się idealnie do użytkowania w podróży. Ciesz się potężnym dźwiękiem dzięki zamkniętemu systemowi akustycznemu.
Nauszne
Czarny
40-milimetrowe przetworniki zostały skonstruowane tak, aby zapewnić słuchaczowi bogate brzmienie basów i potężny dźwięk podczas podróży.
Niewielka, składana konstrukcja umożliwia bezproblemowe składanie słuchawek, co ułatwia ich przenoszenie i przechowywanie.
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