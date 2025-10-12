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Produkcja zakończona
FWM197/12
Fascynacja Dźwiękiem
Poczuj niezakłóconą przyjemność słuchania utworów w formacie CD/WMA/MP3 nawet przez 10 godzin dzięki miniwieży Hi-Fi firmy Philips. Złącze MP3 umożliwia podłączenie przenośnego odtwarzacza – muzyczna przyjemność bez ograniczeń.
120 W
Całkowita moc wyjściowa RMS zestawu wynosi 120 W. RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej mocy prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika mierzonej w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jego czułość określają moc generowanego dźwięku. Im wyższa moc w watach, tym większa moc dźwięku emitowanego przez głośnik.
Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowym. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.
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