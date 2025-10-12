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Produkcja zakończona

Miniwieża Hi-Fi

FWM197/12

Fascynacja Dźwiękiem

Poczuj niezakłóconą przyjemność słuchania utworów w formacie CD/WMA/MP3 nawet przez 10 godzin dzięki miniwieży Hi-Fi firmy Philips. Złącze MP3 umożliwia podłączenie przenośnego odtwarzacza – muzyczna przyjemność bez ograniczeń.

Poznaj wszystkie korzyści

Fascynacja Dźwiękiem

  • 120 W

Całkowita moc wyjściowa 120 W RMS

Całkowita moc wyjściowa 120 W RMS

Całkowita moc wyjściowa RMS zestawu wynosi 120 W. RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej mocy prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika mierzonej w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jego czułość określają moc generowanego dźwięku. Im wyższa moc w watach, tym większa moc dźwięku emitowanego przez głośnik.

Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów

Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów

Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowym. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Magnetofon z automatycznym zatrzymywaniem

Magnetofon z automatycznym zatrzymywaniem

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Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie