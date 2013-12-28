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Produkcja zakończona
FWM6000/10
Potężny, czysty i wspaniały dźwięk
Wieża Hi-Fi FWM6000/10 oddaje moc muzyki dzięki mocy wyjściowej 550 W RMS i 7500 W PMPO. Subwoofer zapewnia bogate brzmienie basów, a technologia UniSound — czysty i naturalny dźwięk. Wieża umożliwia słuchanie muzyki z urządzeń USB i przenośnych odtwarzaczy muzycznych.
550 W
Przygotuj się na czystszy i bardziej naturalny dźwięk. Technologia UniSound powstała dzięki współpracy akustyków i inżynierów, aby zapewnić brzmienie zgodne z zamierzeniami artysty. W konwencjonalnych głośnikach tony wysokie i niskie wydobywają się z dwóch różnych miejsc. To tworzy duże zakłócenia i zniekształca dźwięk, spłaszczając go i czyniąc naturalnym. Technologia UniSound uwalnia muzykę — dzięki umieszczeniu głośnika wysoko- i niskotonowego w odpowiednich miejscach oraz rygorystycznej inżynierii znacznie zmniejsza zakłócenia i zapewnia naturalne, wierne oryginałowi brzmienie.
0
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Wooj3Q
28/12/2013
Polska
Świetny do domowego zacisza, jak i do zastąpienia Kina Domowego
Wieża ma bardzo czysty dźwięk , świetny wygląd, jeszcze lepszą wielozadaniowość, Jest świetny na imprezy *karaoke*, zamiast kina domowego, oraz odtwarza wiele formatów z różnych nośników. No i możliwość nagrywania na nośnik USB. Zdecydowanie Polecam. dobra cena, lepsza jakość.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla FWM6000 Miniwieża Hi-Fi
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla FWM6000 Miniwieża Hi-Fi
Należy unikać długotrwałego korzystania z urządzenia z głośnością ustawioną powyżej 85 decybeli, gdyż grozi to uszkodzeniem słuchu.