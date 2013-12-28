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Produkcja zakończona

Miniwieża Hi-Fi

FWM6000/10

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Potężny, czysty i wspaniały dźwięk

Wieża Hi-Fi FWM6000/10 oddaje moc muzyki dzięki mocy wyjściowej 550 W RMS i 7500 W PMPO. Subwoofer zapewnia bogate brzmienie basów, a technologia UniSound — czysty i naturalny dźwięk. Wieża umożliwia słuchanie muzyki z urządzeń USB i przenośnych odtwarzaczy muzycznych.

Poznaj wszystkie korzyści

dzięki temu zestawowi audio

Potężny, czysty i wspaniały dźwięk

  • 550 W

Zgrywanie muzyki z płyt CD, radia i karaoke na urządzenie USB

Zgrywanie muzyki z płyt CD, radia i karaoke na urządzenie USB

Technologia UniSound zapewnia naturalny i krystalicznie czysty dźwięk

Technologia UniSound zapewnia naturalny i krystalicznie czysty dźwięk

Przygotuj się na czystszy i bardziej naturalny dźwięk. Technologia UniSound powstała dzięki współpracy akustyków i inżynierów, aby zapewnić brzmienie zgodne z zamierzeniami artysty. W konwencjonalnych głośnikach tony wysokie i niskie wydobywają się z dwóch różnych miejsc. To tworzy duże zakłócenia i zniekształca dźwięk, spłaszczając go i czyniąc naturalnym. Technologia UniSound uwalnia muzykę — dzięki umieszczeniu głośnika wysoko- i niskotonowego w odpowiednich miejscach oraz rygorystycznej inżynierii znacznie zmniejsza zakłócenia i zapewnia naturalne, wierne oryginałowi brzmienie.

Subwoofer zapewnia potężne tony niskie

0

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

28/12/2013

Polska

Polska

Świetny do domowego zacisza, jak i do zastąpienia Kina Domowego

Wieża ma bardzo czysty dźwięk , świetny wygląd, jeszcze lepszą wielozadaniowość, Jest świetny na imprezy *karaoke*, zamiast kina domowego, oraz odtwarza wiele formatów z różnych nośników. No i możliwość nagrywania na nośnik USB. Zdecydowanie Polecam. dobra cena, lepsza jakość.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla FWM6000 Miniwieża Hi-Fi

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla FWM6000 Miniwieża Hi-Fi

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Przypisy

  1. Należy unikać długotrwałego korzystania z urządzenia z głośnością ustawioną powyżej 85 decybeli, gdyż grozi to uszkodzeniem słuchu.