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Produkcja zakończona

Miniwieża Hi-Fi

FX15/12

4.1

| (7) Opinie

Niesamowity dźwięk — bezprzewodowo

Możesz przesyłać muzykę strumieniowo z urządzenia przenośnego przez Bluetooth® dzięki technologii NFC umożliwiającej natychmiastowe parowanie. Podwójny wzmacniacz zapewnia lepszą jakość dźwięku i całkowitą moc wejściową 180 W RMS — to porządny zastrzyk energii.

Poznaj wszystkie korzyści

Niesamowity dźwięk — bezprzewodowo

  • Bluetooth® i NFC

  • Maks. 180 W, podwójny wzmacniacz

Możliwość podłączenia do telewizora lub odtwarzacza DVD

0

Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3 z przenośnych urządzeń USB

Wejście audio umożliwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Wejście audio umożliwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Wejście audio umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości audio z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Wejście audio jest niezwykle wygodne — wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.1

z 5

7

Opinie

2
1

18/11/2015

Polska

Polska

Bardzo dobry jak za tą cenę

Bardzo dobry dźwięk jak na takie kolumny, super odbiór przez USB, parowanie z telefonem bezproblemowe, radio - odbiór przy tej mini antenie - zupełnie przyzwoity. Tylko bateria od pilota była słaba.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla FX15 Miniwieża Hi-Fi

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla FX15 Miniwieża Hi-Fi

21/01/2016

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Kvalita za rozmnou cenu

Po pár týdnech používání OK, jen trošku spartánský displej a ovladač. To ovšem není nic, bez čeho bych nemohl žít, takže doporučuji....

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla FX15 Hi-Fi minisystém

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla FX15 Hi-Fi minisystém

01/03/2017

România

România

O încântare.

Un sistem bun, bine finisat, usor si puternic, in acelasi timp. Ceea ce poate fi deranjant este zgomot mecanic produs de sistemul de citire inainte de rularea unei piese MP3 de pe CD.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla FX15 Minisistem Hi-Fi

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla FX15 Minisistem Hi-Fi

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie