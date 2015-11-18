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Produkcja zakończona
FX15/12
Niesamowity dźwięk — bezprzewodowo
Możesz przesyłać muzykę strumieniowo z urządzenia przenośnego przez Bluetooth® dzięki technologii NFC umożliwiającej natychmiastowe parowanie. Podwójny wzmacniacz zapewnia lepszą jakość dźwięku i całkowitą moc wejściową 180 W RMS — to porządny zastrzyk energii.
Bluetooth® i NFC
Maks. 180 W, podwójny wzmacniacz
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Wejście audio umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości audio z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Wejście audio jest niezwykle wygodne — wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.
4.1
z 5
7
Opinie
Krzysiek62
18/11/2015
Polska
Bardzo dobry jak za tą cenę
Bardzo dobry dźwięk jak na takie kolumny, super odbiór przez USB, parowanie z telefonem bezproblemowe, radio - odbiór przy tej mini antenie - zupełnie przyzwoity. Tylko bateria od pilota była słaba.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla FX15 Miniwieża Hi-Fi
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla FX15 Miniwieża Hi-Fi
Jinty
21/01/2016
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
Kvalita za rozmnou cenu
Po pár týdnech používání OK, jen trošku spartánský displej a ovladač. To ovšem není nic, bez čeho bych nemohl žít, takže doporučuji....
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla FX15 Hi-Fi minisystém
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla FX15 Hi-Fi minisystém
Tica
01/03/2017
România
O încântare.
Un sistem bun, bine finisat, usor si puternic, in acelasi timp. Ceea ce poate fi deranjant este zgomot mecanic produs de sistemul de citire inainte de rularea unei piese MP3 de pe CD.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla FX15 Minisistem Hi-Fi
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla FX15 Minisistem Hi-Fi