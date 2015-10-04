ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie opakowania
  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie opakowania

Produkcja zakończona

Hairclipper series 3000Maszynka do strzyżenia włosów

HC3426/15

4.7

| (7) Opinie | 100% poleca ten produkt

Bezpieczna dla dzieci — doskonała dla całej rodziny

Strzyżenie włosów członków rodziny nigdy nie było tak proste! Regulowane nasadki grzebieniowe dla dzieci i dorosłych, innowacyjny element tnący i samoostrzące się ostrza zapewniają zaawansowaną technologię strzyżenia — odpowiednią nawet dla posiadaczy najbardziej wrażliwej skóry i najdelikatniejszych włosów.

Poznaj wszystkie korzyści
Philips OneGrooming #1 Icon

Marka nr 1 na świecie w kategorii elektrycznych urządzeń do pielęgnacji1

dzięki technologii DualCut i nasadce grzebieniowej dla dzieci

Bezpieczna dla dzieci — doskonała dla całej rodziny

  • Ostrza ze stali szlachetnej

  • Nasadka grzebieniowa dla dzieci

  • 13 ustawień długości

  • 60 min działania po 8 godz. ładowania

W zestawie nasadka grzebieniowa dla dzieci z 12 ust. długości: od 1 do 23 mm

W zestawie nasadka grzebieniowa dla dzieci z 12 ust. długości: od 1 do 23 mm

Dzięki zaokrąglonym końcówkom i krótkim ząbkom nasadka grzebieniowa dla dzieci nadaje się doskonale dla najmłodszych członków rodziny. Płynnie przesuwa się po skórze, nie powodując zadrapań, co pozwala bezpiecznie i wygodnie przystrzyc włosy. Wystarczy wybrać i zablokować żądaną długość za pomocą regulowanej nasadki grzebieniowej, która zapewnia 12 ustawień długości (od 1 to 23 mm) — różnica między kolejnymi ustawieniami wynosi dokładnie 2 mm. Można również zdjąć nasadkę i krótko przyciąć włosy na długość 0,5 mm.

Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej gwarantują długotrwałą ostrość

Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej gwarantują długotrwałą ostrość

Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej gwarantują długotrwałą ostrość.

Łatwy wybór długości — 13 ustawień: od 0,5 mm do 23 mm

Łatwy wybór długości — 13 ustawień: od 0,5 mm do 23 mm

Wystarczy wybrać i zablokować żądane ustawienie długości. Regulowana nasadka grzebieniowa zapewnia 12 blokowanych ustawień długości od 1 do 23 mm. Odstęp pomiędzy kolejnymi ustawieniami wynosi dokładnie 2 mm. Można też zdjąć nasadkę i krótko przyciąć włosy na długość 0,5 mm.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

7

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

04/10/2015

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Bardzo dobry produkt bez zastrzeżeń.

Maszynka działa bez zarzutu, jestem bardzo zadowolona z zakupu.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3426/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3426/15 Maszynka do strzyżenia włosów

04/10/2015

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Bardzo dobry produkt bez zastrzeżeń.

Maszynka działa bez zarzutu, jestem bardzo zadowolona z zakupu.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3426/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3426/15 Maszynka do strzyżenia włosów

28/09/2015

Polska

Polska

Bardzo dobra maszynka do strzyżenia

Maszynka dla każdego bez względu na wiek! Gorąco polecam!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3426/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3426/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Euromonitor International, wolumen sprzedaży detalicznej w sztukach, elektryczne urządzenia do pielęgnacji obejmujące łącznie kategorie golarek do ciała, elektrycznych oczyszczaczy twarzy i urządzeń do pielęgnacji włosów, dane za 2025 r. 

  1. W porównaniu z poprzednim modelem firmy Philips