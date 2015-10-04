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Produkcja zakończona
Bezpieczna dla dzieci — doskonała dla całej rodziny
Strzyżenie włosów członków rodziny nigdy nie było tak proste! Regulowane nasadki grzebieniowe dla dzieci i dorosłych, innowacyjny element tnący i samoostrzące się ostrza zapewniają zaawansowaną technologię strzyżenia — odpowiednią nawet dla posiadaczy najbardziej wrażliwej skóry i najdelikatniejszych włosów.
Ostrza ze stali szlachetnej
Nasadka grzebieniowa dla dzieci
13 ustawień długości
60 min działania po 8 godz. ładowania
Dzięki zaokrąglonym końcówkom i krótkim ząbkom nasadka grzebieniowa dla dzieci nadaje się doskonale dla najmłodszych członków rodziny. Płynnie przesuwa się po skórze, nie powodując zadrapań, co pozwala bezpiecznie i wygodnie przystrzyc włosy. Wystarczy wybrać i zablokować żądaną długość za pomocą regulowanej nasadki grzebieniowej, która zapewnia 12 ustawień długości (od 1 to 23 mm) — różnica między kolejnymi ustawieniami wynosi dokładnie 2 mm. Można również zdjąć nasadkę i krótko przyciąć włosy na długość 0,5 mm.
Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej gwarantują długotrwałą ostrość.
Wystarczy wybrać i zablokować żądane ustawienie długości. Regulowana nasadka grzebieniowa zapewnia 12 blokowanych ustawień długości od 1 do 23 mm. Odstęp pomiędzy kolejnymi ustawieniami wynosi dokładnie 2 mm. Można też zdjąć nasadkę i krótko przyciąć włosy na długość 0,5 mm.
4.7
z 5
7
Opinie
100%
poleca ten produkt
BożenaEwa
04/10/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
Bardzo dobry produkt bez zastrzeżeń.
Maszynka działa bez zarzutu, jestem bardzo zadowolona z zakupu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3426/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3426/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Grzesiek78
04/10/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
Bardzo dobry produkt bez zastrzeżeń.
Maszynka działa bez zarzutu, jestem bardzo zadowolona z zakupu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3426/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3426/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Mati89
28/09/2015
Polska
Bardzo dobra maszynka do strzyżenia
Maszynka dla każdego bez względu na wiek! Gorąco polecam!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3426/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3426/15 Maszynka do strzyżenia włosów
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W porównaniu z poprzednim modelem firmy Philips