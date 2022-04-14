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Produkcja zakończona
Obsługa klienta
HC3426/15
Produkcja zakończona
Czy można korzystać z maszynki do strzyżenia włosów Philips do przycinania włosów na całym ciele?
Czy mogę używać golarki podłączonej do gniazdka?
Jak czyścić golarkę Philips?
Dlaczego wewnątrz golarki / trymera / maszynki do strzyżenia Philips znajduje się biały smar?
Jak przycinać włosy za pomocą maszynki do strzyżenia lub golarki Philips?
Czy mogę podróżować z produktami do golenia lub pielęgnacji ciała firmy Philips?
Jak założyć/zdjąć nasadkę w golarce Philips?
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