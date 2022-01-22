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Produkcja zakończona
Maszynka do strzyżenia z serii 5000 — dwa razy szybsze cięcie*
Maszynka do strzyżenia włosów z serii 5000 została zaprojektowana z myślą o trwałości i wydajności. Innowacyjny element tnący, wytrzymałe tytanowe ostrza i regulowana nasadka grzebieniowa zapewniają szybkie i ostre cięcie za każdym razem.
Tytanowe ostrza
24 ustawienia długości
90 min działania po 1 godz. ładowania
Nasadka grzebieniowa dla dzieci
Uporaj się z każdym typem włosów dzięki zaawansowanej technologii DualCut, która stanowi połączenie dwustronnie naostrzonego elementu tnącego i zmniejszonego tarcia. Innowacyjny element tnący został stworzony z myślą o trwałości i obcina włosy dwa razy szybciej niż zwykłe maszynki do strzyżenia firmy Philips. Ma też solidną obudowę ze stali szlachetnej, która zapewnia większą trwałość.*
Samoostrzące się ostrza ze stali pokrytej tytanem zapewniają dokładne i bezpieczne golenie oraz pozwalają na długotrwałe i bezpieczne działanie urządzenia.
Obróć kółko ustawień, aby wybrać i zablokować jedno z 23 ustawień długości — od 1 do 23 mm. Odstęp pomiędzy kolejnymi ustawieniami wynosi dokładnie 1 mm. Można również zdjąć nasadkę i krótko przyciąć włosy na długość 0,5 mm.
4.5
z 5
259
Opinie
91%
poleca ten produkt
WiesławBart.
22/01/2022
Polska
Ta maszynka jest super !
Mimo skończonej już gwarancji nadal sprawuje się jak by była nowa. Nigdy nie miałem z nią problemów, nadal ładnie obcina i działa akumulator trzyma bardzo długo !
Zalety
Bardzo dobra bezawaryjna jak na swój wiek !
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 5000 HC5450/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Data użycia 2020-01-22
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 5000 HC5450/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Data użycia 2020-01-22
CSI01
21/06/2020
Polska
Bardzo dobra maszynka w dobrej cenie
Maszynka bezprzewodowa co jest dużym plusem, łatwe czyszczenie i regulacja. Cicha praca to dodatkowy atut tego urządzenia. Funkcja turbo w moim przypadku nie jest potrzebna ale może być potrzebna np przy strzyżeniu mamutów.
Zalety
Szybkie cięcie i cicha praca
Wady
Prowadnica do regulacji długości trochę za delikatna.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 5000 HC5450/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Data użycia 2019-06-21
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 5000 HC5450/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Data użycia 2019-06-21
Sebajg
20/12/2019
Polska
Zweryfikowany kupujący
Spełnia oczekiwania
Wszystko w porządku. Kabel nie przeszkadza bo Jest na akumulator . Żona w końcu nie grymasi jak mnie strżyże.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 5000 HC5450/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Data użycia 2018-11-20
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 5000 HC5450/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Data użycia 2018-11-20
W porównaniu z poprzednim modelem firmy Philips