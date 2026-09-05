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  • Wszechstronne przycinanie dla całej rodziny
  • Wszechstronne przycinanie dla całej rodziny
  • Wszechstronne przycinanie dla całej rodziny
  • Wszechstronne przycinanie dla całej rodziny
  • Wszechstronne przycinanie dla całej rodziny
  • Wszechstronne przycinanie dla całej rodziny
  • Wszechstronne przycinanie dla całej rodziny
  • Wszechstronne przycinanie dla całej rodziny
  • Wszechstronne przycinanie dla całej rodziny
  • Wszechstronne przycinanie dla całej rodziny
  • Wszechstronne przycinanie dla całej rodziny
  • Wszechstronne przycinanie dla całej rodziny
  • Wszechstronne przycinanie dla całej rodziny
  • Wszechstronne przycinanie dla całej rodziny
  • Wszechstronne przycinanie dla całej rodziny
  • Wszechstronne przycinanie dla całej rodziny
  • Wszechstronne przycinanie dla całej rodziny
  • Wszechstronne przycinanie dla całej rodziny
  • Wszechstronne przycinanie dla całej rodziny
  • Wszechstronne przycinanie dla całej rodziny
  • Wszechstronne przycinanie dla całej rodziny
  • Wszechstronne przycinanie dla całej rodziny

Nowość

Hair ClipperSeria 5000

HC5721/15

4.5

| (716) Opinie | 88% poleca ten produkt

Wszechstronne przycinanie dla całej rodziny

Maszynka do strzyżenia włosów firmy Philips 5000 umożliwia precyzyjne strzyżenie włosów. Ostrza, które zachowują swoją ostrość, zapewniają gładkie, równomierne rezultaty, a wydajne działanie bezprzewodowe umożliwia wygodne i pewne przycinanie.

Poznaj wszystkie korzyści

Najbardziej preferowana na świecie marka urządzeń elektrycznych do pielęgnacji dla mężczyzn1

Idealne strzyżenie w warunkach domu

Wszechstronne przycinanie dla całej rodziny

  • Samoostrzące się ostrza ze stali

  • 10 ustawień długości

  • Czujnik PowerAdapt

  • Trim and Flow

Dostosuj wygląd dzięki 10 regulowanym długościom

Dostosuj wygląd dzięki 10 regulowanym długościom

Dzięki 10 ustawieniom długości co 3 mm ta maszynka do strzyżenia włosów zapewnia pełną kontrolę nad strzyżeniem włosów. Regulowana nasadka umożliwia przycinanie na długość od 3 mm do 24 mm, a po zdjęciu nasadki możesz przycinać włoski na długość zaledwie 0,5 mm. Niezawodne, proste strzyżenie.

Maksymalna precyzja i długotrwała wydajność

Maksymalna precyzja i długotrwała wydajność

Nasze samoostrzące się ostrza 41 mm utrzymują długotrwałą ostrość, gładko przycinając włosy i zapewniając równomierne strzyżenie za każdym razem.

Równomierne i proste strzyżenie w domu

Równomierne i proste strzyżenie w domu

Płynne strzyżenie od początku do końca. Nasadka Trim and Flow została zaprojektowana tak, by zapewnić przepływ włosów i zapobiegać zatykaniu się maszynki, dzięki czemu strzyżenie przebiega bez wysiłku. Pomaga to zachować stałą kontrolę i bez przeszkód uzyskać idealną fryzurę.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

716

Opinie

88%

poleca ten produkt

05/09/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Prokur posiada proporcjonalne rozłożone długości c

Super produkt, dobrze wykonany, jakość pierwsza klasa.

Zalety

Funkcjonalność

Wady

Duży rozmiar

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3510/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Date of Use 2026-08-25

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3510/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Date of Use 2026-08-25

14/09/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Solidny produkt wart polecenia!

Solidny produkt, wysoka jakość wykonania. Długoletnia gwarancja.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3510/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Date of Use 2024-08-14

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3510/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Date of Use 2024-08-14

26/08/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Świetny produkt a nie drogi

Bardzo dobra maszynka, za nie wielkie pieniądze. Dobrze trzyma się ją w dłoni. Poprzednia wytrzymała prawie 10lat, więc mam nadzieję że i ta będzie wytrzymała.

Zalety

Tania, zgrabna, lekka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3505/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Date of Use 2025-07-26

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3505/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Date of Use 2025-07-26

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku 

  1. Po rejestracji na stronie Philips.com w ciągu 90 dni od zakupu.