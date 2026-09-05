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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Nowość
Wszechstronne przycinanie dla całej rodziny
Maszynka do strzyżenia włosów firmy Philips 5000 umożliwia precyzyjne strzyżenie włosów. Ostrza, które zachowują swoją ostrość, zapewniają gładkie, równomierne rezultaty, a wydajne działanie bezprzewodowe umożliwia wygodne i pewne przycinanie.
Samoostrzące się ostrza ze stali
10 ustawień długości
Czujnik PowerAdapt
Trim and Flow
Dzięki 10 ustawieniom długości co 3 mm ta maszynka do strzyżenia włosów zapewnia pełną kontrolę nad strzyżeniem włosów. Regulowana nasadka umożliwia przycinanie na długość od 3 mm do 24 mm, a po zdjęciu nasadki możesz przycinać włoski na długość zaledwie 0,5 mm. Niezawodne, proste strzyżenie.
Nasze samoostrzące się ostrza 41 mm utrzymują długotrwałą ostrość, gładko przycinając włosy i zapewniając równomierne strzyżenie za każdym razem.
Płynne strzyżenie od początku do końca. Nasadka Trim and Flow została zaprojektowana tak, by zapewnić przepływ włosów i zapobiegać zatykaniu się maszynki, dzięki czemu strzyżenie przebiega bez wysiłku. Pomaga to zachować stałą kontrolę i bez przeszkód uzyskać idealną fryzurę.
4.5
z 5
716
Opinie
88%
poleca ten produkt
Rafałek42
05/09/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Prokur posiada proporcjonalne rozłożone długości c
Super produkt, dobrze wykonany, jakość pierwsza klasa.
Zalety
Funkcjonalność
Wady
Duży rozmiar
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3510/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Date of Use 2026-08-25
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3510/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Date of Use 2026-08-25
Zibiko
14/09/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Solidny produkt wart polecenia!
Solidny produkt, wysoka jakość wykonania. Długoletnia gwarancja.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3510/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Date of Use 2024-08-14
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3510/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Date of Use 2024-08-14
Madlen walki
26/08/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Świetny produkt a nie drogi
Bardzo dobra maszynka, za nie wielkie pieniądze. Dobrze trzyma się ją w dłoni. Poprzednia wytrzymała prawie 10lat, więc mam nadzieję że i ta będzie wytrzymała.
Zalety
Tania, zgrabna, lekka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3505/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Date of Use 2025-07-26
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3505/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Date of Use 2025-07-26
Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku
Po rejestracji na stronie Philips.com w ciągu 90 dni od zakupu.