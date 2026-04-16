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  • Precyzyjna i wszechstronna stylizacja
  • Precyzyjna i wszechstronna stylizacja
  • Precyzyjna i wszechstronna stylizacja
  • Precyzyjna i wszechstronna stylizacja
  • Precyzyjna i wszechstronna stylizacja
  • Precyzyjna i wszechstronna stylizacja
  • Precyzyjna i wszechstronna stylizacja
  • Precyzyjna i wszechstronna stylizacja
  • Precyzyjna i wszechstronna stylizacja
  • Precyzyjna i wszechstronna stylizacja
  • Precyzyjna i wszechstronna stylizacja
  • Precyzyjna i wszechstronna stylizacja
  • Precyzyjna i wszechstronna stylizacja
  • Precyzyjna i wszechstronna stylizacja
  • Precyzyjna i wszechstronna stylizacja
  • Precyzyjna i wszechstronna stylizacja
  • Precyzyjna i wszechstronna stylizacja
  • Precyzyjna i wszechstronna stylizacja
  • Precyzyjna i wszechstronna stylizacja
  • Precyzyjna i wszechstronna stylizacja
  • Precyzyjna i wszechstronna stylizacja
  • Precyzyjna i wszechstronna stylizacja
  • Precyzyjna i wszechstronna stylizacja
  • Precyzyjna i wszechstronna stylizacja
  • Precyzyjna i wszechstronna stylizacja
  • Precyzyjna i wszechstronna stylizacja
  • Precyzyjna i wszechstronna stylizacja

Hair ClipperSeria 7000

HC7722/15

4.5

| (282) Opinie | 88% poleca ten produkt

Precyzyjna i wszechstronna stylizacja

Wszechstronne, precyzyjne strzyżenie dzięki 28 ustawieniom długości i samoostrzącym się ostrzom, które zawsze zachowują ostrość. Ciesz się precyzyjnym, równym cięciem w warunkach domowych.

Poznaj wszystkie korzyści

Najbardziej preferowana na świecie marka urządzeń elektrycznych do pielęgnacji dla mężczyzn1

Doświadcz imponującej wydajności dla pewności cięcia

Precyzyjna i wszechstronna stylizacja

  • Samoostrzące się ostrza ze stali

  • 28 ustawień długości

  • Czujnik PowerAdapt

  • Trim and Flow

Dostosuj wygląd dzięki 28 regulowanym długościom

Dostosuj wygląd dzięki 28 regulowanym długościom

Osiągnij wymarzony styl dzięki 28 ustawieniom długości dokładnie co 1 mm. Trzy regulowane nasadki, o długości od 2 mm do 28 mm, zapewniają pełną kontrolę nad każdą stylizacją, a zdjęcie nasadki pozwala na przycięcie włosów do zaledwie 0,5 mm. Dzięki temu wygodne, spersonalizowane golenie jest łatwe.

Maksymalna precyzja i długotrwała wydajność

Maksymalna precyzja i długotrwała wydajność

Doskonałe cięcie dzięki samoostrzącym się stalowym ostrzom o dł. 41 mm, stworzonym z myślą o długotrwałej wydajności

Równomierne i proste strzyżenie w domu

Równomierne i proste strzyżenie w domu

Płynne strzyżenie od początku do końca. Nasadka Trim and Flow została zaprojektowana tak, by zapewnić przepływ włosów i zapobiegać zatykaniu się maszynki, dzięki czemu strzyżenie przebiega bez wysiłku. Pomaga to zachować stałą kontrolę i bez przeszkód uzyskać idealną fryzurę.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

282

Opinie

88%

poleca ten produkt

16/04/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Funkcje doskonale

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 9000 HC9450/20 Maszynka do strzyżenia włosów

Date of Use 2025-03-16

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 9000 HC9450/20 Maszynka do strzyżenia włosów

Date of Use 2025-03-16

19/09/2024

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Golarka do włosów Philips seria 9000 HC9450

Super profesjonalny, stojący na najwyższym poziomie wyrób konsumencki do strzyżenia włosów firmy Philips

Zalety

Produkt wykonany profesjonalnie. Rewelacyjna głowica i intuicyjne ustawienie wysokości strzyżenia włosów enia wysokości strzyżenia.

Wady

Nie stwierdziłem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 9000 HC9450/15 Maszynka do strzyżenia włosów z możliwością mycia

Date of Use 2024-03-19

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 9000 HC9450/15 Maszynka do strzyżenia włosów z możliwością mycia

Date of Use 2024-03-19

20/09/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Maszynka do włosów

Wygoda w urzytkowaniu, prosta obsługa. Spełnia oczekiwania

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 9000 HC9420/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Date of Use 2023-08-20

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 9000 HC9420/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Date of Use 2023-08-20

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku 

  1. Po rejestracji na stronie philips.com w ciągu 90 dni od zakupu