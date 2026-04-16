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  • Maksymalna swoboda stylizacji
  • Maksymalna swoboda stylizacji
  • Maksymalna swoboda stylizacji
  • Maksymalna swoboda stylizacji
  • Maksymalna swoboda stylizacji
  • Maksymalna swoboda stylizacji
  • Maksymalna swoboda stylizacji
  • Maksymalna swoboda stylizacji
  • Maksymalna swoboda stylizacji
  • Maksymalna swoboda stylizacji
  • Maksymalna swoboda stylizacji
  • Maksymalna swoboda stylizacji
  • Maksymalna swoboda stylizacji
  • Maksymalna swoboda stylizacji
  • Maksymalna swoboda stylizacji
  • Maksymalna swoboda stylizacji
  • Maksymalna swoboda stylizacji
  • Maksymalna swoboda stylizacji
  • Maksymalna swoboda stylizacji
  • Maksymalna swoboda stylizacji
  • Maksymalna swoboda stylizacji
  • Maksymalna swoboda stylizacji
  • Maksymalna swoboda stylizacji
  • Maksymalna swoboda stylizacji
  • Maksymalna swoboda stylizacji
  • Maksymalna swoboda stylizacji
  • Maksymalna swoboda stylizacji
  • Maksymalna swoboda stylizacji
  • Maksymalna swoboda stylizacji
  • Maksymalna swoboda stylizacji
  • Maksymalna swoboda stylizacji
  • Maksymalna swoboda stylizacji

Hair ClipperSeria 9000

HC9722/15

4.5

| (282) Opinie | 88% poleca ten produkt

Maksymalna swoboda stylizacji

Precyzyjne, kontrolowane fryzury dzięki 28 ustawieniom długości i samoostrzącym się tytanowym ostrzom. Dzięki wszechstronnemu zestawowi akcesoriów fryzjerskich Philips Barber możesz uzyskać efekt płynnego cieniowania dzięki precyzyjnym narzędziom i cieszyć się profesjonalnymi rezultatami w domu.

Poznaj wszystkie korzyści

Najbardziej preferowana na świecie marka urządzeń elektrycznych do pielęgnacji dla mężczyzn1

Ostre cięcie, bezproblemowe cieniowanie i płynne przycinanie

Maksymalna swoboda stylizacji

  • Samoostrzące się ostrza z tytanu

  • 28 ustawień długości

  • Czujnik PowerAdapt

  • Trim and Flow

Dostosuj wygląd dzięki 28 regulowanym długościom

Dostosuj wygląd dzięki 28 regulowanym długościom

Osiągnij wymarzony styl dzięki 28 ustawieniom długości dokładnie co 1 mm. Trzy regulowane nasadki, o długości od 2 mm do 28 mm, zapewniają pełną kontrolę nad każdą stylizacją, a zdjęcie nasadki pozwala na przycięcie włosów do zaledwie 0,5 mm. Dzięki temu wygodne, spersonalizowane golenie jest łatwe.

Maksymalna precyzja i długotrwała wydajność

Maksymalna precyzja i długotrwała wydajność

Nasze samoostrzące się tytanowe ostrza zachowują ostrość przy każdym użyciu, zapewniając spójne i niezawodne rezultaty. Maszynka do strzyżenia włosów pozwala uzyskać gładki efekt bez wysiłku, umożliwiając stylizację bez kompromisów.

W zestawie 4 niezbędne narzędzia do stylizacji dla Twojej wygody

W zestawie 4 niezbędne narzędzia do stylizacji dla Twojej wygody

4-częściowy zestaw akcesoriów fryzjerskich zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do wygodnej stylizacji fryzur w domu. Zawiera nożyczki, grzebień, pelerynę fryzjerską i klipsy do włosów.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

282

Opinie

88%

poleca ten produkt

16/04/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Funkcje doskonale

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 9000 HC9450/20 Maszynka do strzyżenia włosów

Date of Use 2025-03-16

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 9000 HC9450/20 Maszynka do strzyżenia włosów

Date of Use 2025-03-16

19/09/2024

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Golarka do włosów Philips seria 9000 HC9450

Super profesjonalny, stojący na najwyższym poziomie wyrób konsumencki do strzyżenia włosów firmy Philips

Zalety

Produkt wykonany profesjonalnie. Rewelacyjna głowica i intuicyjne ustawienie wysokości strzyżenia włosów enia wysokości strzyżenia.

Wady

Nie stwierdziłem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 9000 HC9450/15 Maszynka do strzyżenia włosów z możliwością mycia

Date of Use 2024-03-19

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 9000 HC9450/15 Maszynka do strzyżenia włosów z możliwością mycia

Date of Use 2024-03-19

20/09/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Maszynka do włosów

Wygoda w urzytkowaniu, prosta obsługa. Spełnia oczekiwania

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 9000 HC9420/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Date of Use 2023-08-20

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 9000 HC9420/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Date of Use 2023-08-20

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku 

  1. W porównaniu do profesjonalnego fryzjera.

  2. Po rejestracji na stronie Philips.com w ciągu 90 dni od zakupu.