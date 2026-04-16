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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Maksymalna swoboda stylizacji
Precyzyjne, kontrolowane fryzury dzięki 28 ustawieniom długości i samoostrzącym się tytanowym ostrzom. Dzięki wszechstronnemu zestawowi akcesoriów fryzjerskich Philips Barber możesz uzyskać efekt płynnego cieniowania dzięki precyzyjnym narzędziom i cieszyć się profesjonalnymi rezultatami w domu.
Samoostrzące się ostrza z tytanu
28 ustawień długości
Czujnik PowerAdapt
Trim and Flow
Osiągnij wymarzony styl dzięki 28 ustawieniom długości dokładnie co 1 mm. Trzy regulowane nasadki, o długości od 2 mm do 28 mm, zapewniają pełną kontrolę nad każdą stylizacją, a zdjęcie nasadki pozwala na przycięcie włosów do zaledwie 0,5 mm. Dzięki temu wygodne, spersonalizowane golenie jest łatwe.
Nasze samoostrzące się tytanowe ostrza zachowują ostrość przy każdym użyciu, zapewniając spójne i niezawodne rezultaty. Maszynka do strzyżenia włosów pozwala uzyskać gładki efekt bez wysiłku, umożliwiając stylizację bez kompromisów.
4-częściowy zestaw akcesoriów fryzjerskich zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do wygodnej stylizacji fryzur w domu. Zawiera nożyczki, grzebień, pelerynę fryzjerską i klipsy do włosów.
4.5
z 5
282
Opinie
88%
poleca ten produkt
Volodymyr Kapush
16/04/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Funkcje doskonale
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 9000 HC9450/20 Maszynka do strzyżenia włosów
Date of Use 2025-03-16
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 9000 HC9450/20 Maszynka do strzyżenia włosów
Date of Use 2025-03-16
Z-Z77
19/09/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Golarka do włosów Philips seria 9000 HC9450
Super profesjonalny, stojący na najwyższym poziomie wyrób konsumencki do strzyżenia włosów firmy Philips
Zalety
Produkt wykonany profesjonalnie. Rewelacyjna głowica i intuicyjne ustawienie wysokości strzyżenia włosów enia wysokości strzyżenia.
Wady
Nie stwierdziłem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 9000 HC9450/15 Maszynka do strzyżenia włosów z możliwością mycia
Date of Use 2024-03-19
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 9000 HC9450/15 Maszynka do strzyżenia włosów z możliwością mycia
Date of Use 2024-03-19
P.K.
20/09/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Maszynka do włosów
Wygoda w urzytkowaniu, prosta obsługa. Spełnia oczekiwania
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 9000 HC9420/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Date of Use 2023-08-20
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 9000 HC9420/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Date of Use 2023-08-20
Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku
W porównaniu do profesjonalnego fryzjera.
Po rejestracji na stronie Philips.com w ciągu 90 dni od zakupu.