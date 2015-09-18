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Produkcja zakończona

Czajnik

HD4622/20

4.8
| (5) Opinie | 100% poleca ten produkt
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Wskaźnik jednej filiżanki to wyjątkowa funkcja miniczajnika elektrycznego HD4622/20 firmy Philips, która pozwala ugotować tylko tyle wody, ile potrzebujesz. Dzięki temu można bez trudu zaoszczędzić do 50% energii i ograniczyć swój negatywny wpływ na środowisko naturalne.
Poznaj wszystkie korzyści

Ten czajnik pozwala zaoszczędzić nawet 66% energii

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  • 1,25 l, 2400 W

  • wskaźnik 1 filiżanki

  • Matowy metaliczny

  • Zdejmowana pokrywka

Wskaźnik jednej filiżanki pozwala ugotować tylko tyle wody, ile potrzebujesz

Wskaźnik jednej filiżanki pozwala ugotować tylko tyle wody, ile potrzebujesz

Pozwala ugotować tylko tyle wody, ile potrzebujesz, dzięki czemu zużywa o 66% mniej prądu i wody, pomagając chronić środowisko naturalne.

Zdejmowana pokrywka z dużym otworem umożliwia łatwe napełnianie i czyszczenie

Zdejmowana pokrywka z dużym otworem umożliwia łatwe napełnianie i czyszczenie

Zdejmowana pokrywka z dużym otworem umożliwia łatwe napełnianie i czyszczenie urządzenia, bez kontaktu z gorącą parą.

Zapalony wskaźnik informuje, że czajnik jest włączony

Zapalony wskaźnik informuje, że czajnik jest włączony

Stylowe, czerwone światełko wbudowane w wyłącznik wskazuje, czy czajnik jest włączony.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

5

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

18/09/2015

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

wytrzymały jak mało który

To jest strzał w dziesiątkę. Używamy go w biurze, więc jest 30 razy dziennie włączany i nic się z nim nie dzieje. Inne czajniki dawno wysiadły, a ten jest i służy. Poza okresowym usuwaniem kamienia i obmyciem- zero problemów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HD4622/20 Czajnik

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HD4622/20 Czajnik

03/09/2013

Polska

Polska

Fajny czajnik

Używam go od dwóch miesięcy. Narazie jestem bardzo zadowolona. Nawet przy wodzie z bardzo dużą ilością kamienia daje radę i nie powoduje brudnych osadów czy zacieków. Bardzo fajny czajnik. Polecam!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HD4622/20 Czajnik

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HD4622/20 Czajnik

03/09/2013

Polska

Polska

Fajny czajnik

Używam go od dwóch miesięcy. Narazie jestem bardzo zadowolona. Nawet przy wodzie z bardzo dużą ilością kamienia daje radę i nie powoduje brudnych osadów czy zacieków. Bardzo fajny czajnik. Polecam!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HD4622/20 Czajnik

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HD4622/20 Czajnik

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie