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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
1,25 l, 2400 W
wskaźnik 1 filiżanki
Matowy metaliczny
Zdejmowana pokrywka
Pozwala ugotować tylko tyle wody, ile potrzebujesz, dzięki czemu zużywa o 66% mniej prądu i wody, pomagając chronić środowisko naturalne.
Zdejmowana pokrywka z dużym otworem umożliwia łatwe napełnianie i czyszczenie urządzenia, bez kontaktu z gorącą parą.
Stylowe, czerwone światełko wbudowane w wyłącznik wskazuje, czy czajnik jest włączony.
4.8
z 5
5
Opinie
100%
poleca ten produkt
OKSM
18/09/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
wytrzymały jak mało który
To jest strzał w dziesiątkę. Używamy go w biurze, więc jest 30 razy dziennie włączany i nic się z nim nie dzieje. Inne czajniki dawno wysiadły, a ten jest i służy. Poza okresowym usuwaniem kamienia i obmyciem- zero problemów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HD4622/20 Czajnik
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HD4622/20 Czajnik
Annn
03/09/2013
Polska
Fajny czajnik
Używam go od dwóch miesięcy. Narazie jestem bardzo zadowolona. Nawet przy wodzie z bardzo dużą ilością kamienia daje radę i nie powoduje brudnych osadów czy zacieków. Bardzo fajny czajnik. Polecam!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HD4622/20 Czajnik
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HD4622/20 Czajnik
Użytkownik763893450
03/09/2013
Polska
Fajny czajnik
Używam go od dwóch miesięcy. Narazie jestem bardzo zadowolona. Nawet przy wodzie z bardzo dużą ilością kamienia daje radę i nie powoduje brudnych osadów czy zacieków. Bardzo fajny czajnik. Polecam!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HD4622/20 Czajnik
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HD4622/20 Czajnik