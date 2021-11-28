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Raty 3x0% z Klarna
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HD4681/80
1,7 l, 2400 W
Wskaźnik poziomu wody
Biało-pomarańczowy
Zdejmowana pokrywka
Sygnał informuje o zagotowaniu wody
4.2
z 5
9
Opinie
Elżbieta Figura
28/11/2021
Polska
Bardzo wytrzymały
Czajnik jest super, dawno kupiony, działa bez zarzutu, ładny
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HD4681/55 Czajnik
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HD4681/55 Czajnik
krzychow
20/05/2012
Polska
polecam
Wszystko tip top. Jedyna wada to to, że jest to najgłośniejszy znany mi czajnik. Ale za to b. szybko gotuje.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HD4681/00 Czajnik
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HD4681/00 Czajnik
Bobo53
10/02/2021
Slovensko
Produkt má dobré funkcie.
Chcem opäť takú kanvicu a už sa nevyrába. Hlavne vydržala dlho a cinknutie po dokončení.
Zalety
Zvukové oznámenie ...
Wady
Žiadne
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HD4681/00 Kanvica
Date of Use 2019-02-10
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HD4681/00 Kanvica
Date of Use 2019-02-10