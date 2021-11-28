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  • Czysta woda — czystszy czajnik
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  • Czysta woda — czystszy czajnik
  • Czysta woda — czystszy czajnik
  • Czysta woda — czystszy czajnik
  • Czysta woda — czystszy czajnik
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  • Czysta woda — czystszy czajnik
  • Czysta woda — czystszy czajnik
  • Czysta woda — czystszy czajnik

Czajnik

HD4681/80

4.2
| (9) Opinie
Czysta woda — czystszy czajnik
Czy nie byłoby wspaniale móc zagotować wodę w kilka sekund i w prosty sposób wyczyścić czajnik firmy Philips? Płaski element grzejny umożliwia szybkie gotowanie wody i jest prosty w czyszczeniu. Zmywalny filtr antywapienny zapewnia czystą wodę i bardziej klarowne napoje.
Poznaj wszystkie korzyści

Wydajny czajnik z prostym w czyszczeniu elementem grzejnym

Czysta woda — czystszy czajnik

  • 1,7 l, 2400 W

  • Wskaźnik poziomu wody

  • Biało-pomarańczowy

  • Zdejmowana pokrywka

Płaski element grzejny umożliwia szybkie gotowanie i łatwe czyszczenie

Płaski element grzejny umożliwia szybkie gotowanie i łatwe czyszczenie

Sygnał informuje o zagotowaniu wody

Sygnał informuje o zagotowaniu wody

Zapalony wskaźnik informuje, że czajnik jest włączony

Zapalony wskaźnik informuje, że czajnik jest włączony

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.2

z 5

9

Opinie

1

28/11/2021

Polska

Polska

Bardzo wytrzymały

Czajnik jest super, dawno kupiony, działa bez zarzutu, ładny

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HD4681/55 Czajnik

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HD4681/55 Czajnik

20/05/2012

Polska

Polska

polecam

Wszystko tip top. Jedyna wada to to, że jest to najgłośniejszy znany mi czajnik. Ale za to b. szybko gotuje.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HD4681/00 Czajnik

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HD4681/00 Czajnik

10/02/2021

Slovensko

Slovensko

Produkt má dobré funkcie.

Chcem opäť takú kanvicu a už sa nevyrába. Hlavne vydržala dlho a cinknutie po dokončení.

Zalety

Zvukové oznámenie ...

Wady

Žiadne

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HD4681/00 Kanvica

Date of Use 2019-02-10

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HD4681/00 Kanvica

Date of Use 2019-02-10

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie