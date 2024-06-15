Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Połącz urządzenie z telefonem, aby gotować zdrowo
Philips Ovi XXL to Twój nieoceniony partner w kuchni, z pomocą którego w prosty sposób przygotujesz codziennie zbilansowane, przepyszne posiłki dla całej rodziny. Nasza frytkownica beztłuszczowa umożliwia przygotowywanie zdrowych potraw, nie rezygnując z ich smaku. Philips air fryer gwarantuje doskonałe rezultaty za każdym razem, sprawiając, że gotowanie staje się prawdziwą przyjemnością!
Połącz się z HomeID
Urządzenie Airfryer 16 w 1
7,2 l (1,4 kg)
Technologia Rapid Air
Blacha do pieczenia w zestawie
Łatwa w obsłudze aplikacja HomeID bezproblemowo łączy się z frytownicą na gorące powietrze, dzięki czemu jest niezbędnym towarzyszem podczas przygotowywania posiłków. Możesz wyjść poza klasyczne zdrowe smażone dania i odkryć nowe ciekawe, smaczne przepisy. Aplikacja umożliwia też zdalne monitorowanie procesu gotowania.
Nowe urządzenie Philips Airfryer XXL Connected serii 5000 jest wyposażone w aż 16 różnych funkcji gotowania: smażenie, pieczenie, grillowanie, prażenie, suszenie, podpiekanie, rozmrażanie, podgrzewanie i nie tylko.
Odkryj setki* przepisów na pyszne i zdrowe dania do szybkiego przygotowania we frytownicy na gorące powietrze. Przepisy w HomeID zostały opracowane przez ekspertów ds. żywienia, co ułatwia dokonywanie codziennych właściwych wyborów żywieniowych.
4.8
z 5
68
Opinie
94%
poleca ten produkt
KryBon
15/06/2024
Polska
Zweryfikowany kupujący
Jestem bardzo zadowolona z urządzenia
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Proste w obsłudze. Świetny zamiennik i dodatek do pieczenia na szybko i w małej ilości.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000 Philips Ovi XXL z misą do pieczenia i zestawem do grillowania
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000 Philips Ovi XXL z misą do pieczenia i zestawem do grillowania
HanFur
02/06/2024
Polska
Zweryfikowany kupujący
Air Fryer, Frytkownica HD9285
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Air Fryer Frytkownica beztłuszczowa PHILIPS XXL Connected HD9285/96. Produkt jest super, szybko piecze się potrawy. szybciej piecze od piekarnika.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000 Philips Ovi XXL z misą do pieczenia i zestawem do grillowania
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000 Philips Ovi XXL z misą do pieczenia i zestawem do grillowania
Supola
04/05/2024
Polska
Zweryfikowany kupujący
Doskonałe funkcje Airfryer w codziennym użytku
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Świetny wybór, doskonale się go obsługuje. Znakomity wybór.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000 Philips Ovi XXL z misą do pieczenia i zestawem do grillowania
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000 Philips Ovi XXL z misą do pieczenia i zestawem do grillowania
Liczba przepisów może się różnić w zależności od kraju
W porównaniu ze świeżymi frytkami przygotowanymi w zwykłej frytownicy firmy Philips
Średnie wartości procentowe obliczone na podstawie pomiarów wykonanych w wewnętrznym laboratorium przy użyciu produktów HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880