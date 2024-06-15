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Philips Ovi XXLAirfryer seria 5000

HD9285/00

4.8

| (68) Opinie | 94% poleca ten produkt

Połącz urządzenie z telefonem, aby gotować zdrowo

Philips Ovi XXL to Twój nieoceniony partner w kuchni, z pomocą którego w prosty sposób przygotujesz codziennie zbilansowane, przepyszne posiłki dla całej rodziny. Nasza frytkownica beztłuszczowa umożliwia przygotowywanie zdrowych potraw, nie rezygnując z ich smaku. Philips air fryer gwarantuje doskonałe rezultaty za każdym razem, sprawiając, że gotowanie staje się prawdziwą przyjemnością!

Poznaj wszystkie korzyści

Połącz z aplikacją HomeID

Połącz urządzenie z telefonem, aby gotować zdrowo

  • Połącz się z HomeID

  • Urządzenie Airfryer 16 w 1

  • 7,2 l (1,4 kg)

  • Technologia Rapid Air

  • Blacha do pieczenia w zestawie

Połącz urządzenie z telefonem, aby gotować zdrowo dla całej rodziny

Połącz urządzenie z telefonem, aby gotować zdrowo dla całej rodziny

Łatwa w obsłudze aplikacja HomeID bezproblemowo łączy się z frytownicą na gorące powietrze, dzięki czemu jest niezbędnym towarzyszem podczas przygotowywania posiłków. Możesz wyjść poza klasyczne zdrowe smażone dania i odkryć nowe ciekawe, smaczne przepisy. Aplikacja umożliwia też zdalne monitorowanie procesu gotowania.

Różnorodność i wielofunkcyjność w jednym uniwersalnym urządzeniu

Różnorodność i wielofunkcyjność w jednym uniwersalnym urządzeniu

Nowe urządzenie Philips Airfryer XXL Connected serii 5000 jest wyposażone w aż 16 różnych funkcji gotowania: smażenie, pieczenie, grillowanie, prażenie, suszenie, podpiekanie, rozmrażanie, podgrzewanie i nie tylko.

Przepisy na smaczne i zdrowe potrawy w urządzeniu Airfryer

Przepisy na smaczne i zdrowe potrawy w urządzeniu Airfryer

Odkryj setki* przepisów na pyszne i zdrowe dania do szybkiego przygotowania we frytownicy na gorące powietrze. Przepisy w HomeID zostały opracowane przez ekspertów ds. żywienia, co ułatwia dokonywanie codziennych właściwych wyborów żywieniowych.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

68

Opinie

94%

poleca ten produkt

1

15/06/2024

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Jestem bardzo zadowolona z urządzenia

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Proste w obsłudze. Świetny zamiennik i dodatek do pieczenia na szybko i w małej ilości.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000 Philips Ovi XXL z misą do pieczenia i zestawem do grillowania

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000 Philips Ovi XXL z misą do pieczenia i zestawem do grillowania

02/06/2024

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Air Fryer, Frytkownica HD9285

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Air Fryer Frytkownica beztłuszczowa PHILIPS XXL Connected HD9285/96. Produkt jest super, szybko piecze się potrawy. szybciej piecze od piekarnika.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000 Philips Ovi XXL z misą do pieczenia i zestawem do grillowania

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000 Philips Ovi XXL z misą do pieczenia i zestawem do grillowania

04/05/2024

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Doskonałe funkcje Airfryer w codziennym użytku

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Świetny wybór, doskonale się go obsługuje. Znakomity wybór.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000 Philips Ovi XXL z misą do pieczenia i zestawem do grillowania

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000 Philips Ovi XXL z misą do pieczenia i zestawem do grillowania

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  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Liczba przepisów może się różnić w zależności od kraju

  2. W porównaniu ze świeżymi frytkami przygotowanymi w zwykłej frytownicy firmy Philips

  3. Średnie wartości procentowe obliczone na podstawie pomiarów wykonanych w wewnętrznym laboratorium przy użyciu produktów HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880