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HD9285/00
Czy z urządzeniem kuchennym Philips może połączyć się więcej niż jedna osoba?
Czy muszę zdjąć gumową zatyczkę z patelni urządzenia Philips Airfryer?
Dlaczego urządzenie Philips Airfryer emituje sygnał dźwiękowy podczas pieczenia?
Jak korzystać z ustawień zaprogramowanych w urządzeniu Philips Airfryer?
Jakich form do pieczenia można używać w urządzeniu Philips Airfryer?
Gdzie można znaleźć przepisy dla urządzenia Philips Airfryer?
Jakie rodzaje mrożonych frytek można przygotować w urządzeniu Philips Airfryer?
Jakie potrawy można przygotowywać w urządzeniu Philips Airfryer?
Czy trzeba wstępnie rozgrzać produkt Philips Airfryer?
Czy w urządzeniu Philips Airfryer można używać papieru do pieczenia lub folii aluminiowej?
Jak i kiedy używać oleju w urządzeniu Philips Airfryer?
Dlaczego trzeba potrząsać jedzeniem, korzystając z Airfryer?
Ile jedzenia można przygotować w Philips Airfryer?
Jak wyczyścić urządzenie Philips Airfryer
Jak pobrać aplikację HomeID?
Moje urządzenie kuchenne Philips nie może znaleźć domowej sieci WiFi
Nie mogę sterować urządzeniem kuchennym Philips za pomocą aplikacji HomeID
Wskaźnik wyłącznika urządzenia Philips Airfryer nie wyłącza się
Jak odłączyć kosz urządzenia Airfryer od patelni?
Nie mogę połączyć urządzenia kuchennego Philips z aplikacją NutriU
Urządzenie Philips Airfryer wyświetla myślniki lub kod błędu
Aplikacja Philips HomeID zamyka się lub zawiesza
Urządzenie Philips Airfryer nie wyświetla się na liście urządzeń w aplikacji HomeID
Domowe frytki z urządzenia Philips Airfryer nie wyszły tak, jak oczekiwano
Powłoka patelni/kosza urządzenia Philips Airfryer łuszczy się
Urządzenie Philips Airfryer wydaje głośne dźwięki
Urządzenie Philips Airfryer nie działa lub nie włącza się
Z urządzenia Philips Airfryer wydobywa się biały dym