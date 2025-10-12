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HD9959/00
NA342/00R1
NA342/00
NA341/00
HD9285/00R1
HD9285/90R1
HD9285/93R1
HD9285/96R0
HD9285/96R1
HD9870/20R0
HD9285/96
Płyta grilla
6 szpikulców
Przygotuj doskonałe w smaku grillowane ryby, mięso i warzywa dzięki płycie grilla i wyjątkowej, perforowanej powierzchni z typowymi krawędziami.
Płytę grilla i szpikulce Airfryer można myć w zmywarce do naczyń, co sprawia, że są wygodne w użyciu.
Użyj tych szpikulców do przygotowania szaszłyków z warzyw lub mięsa.
Opinie
Odwiedź stronę www.Philips.com/NutriU, aby sprawdzić, czy aplikacja NutriU jest dostępna w Twoim kraju.