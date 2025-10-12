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  • Zestaw do grilla XXL
  • Zestaw do grilla XXL
  • Zestaw do grilla XXL
  • Zestaw do grilla XXL
  • Zestaw do grilla XXL
  • Zestaw do grilla XXL

Akcesorium do urządzenia AirfryerZestaw do grilla XXL

HD9959/00

Zestaw do grilla XXL
Specjalny zestaw do grilla urządzenia Philips Airfryer pozwoli Ci przyrządzić Twoje wszystkie ulubione grillowe potrawy — pyszne mięsa i warzywa — prosto, szybko i zdrowo.
Poznaj wszystkie korzyści
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Philips Ovi Single Basket 7,2l serii 3000

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Akcesoria do grillowania w urządzeniu Airfryer

Zestaw do grilla XXL

  • Płyta grilla

  • 6 szpikulców

Płyta grilla

Płyta grilla

Przygotuj doskonałe w smaku grillowane ryby, mięso i warzywa dzięki płycie grilla i wyjątkowej, perforowanej powierzchni z typowymi krawędziami.

Łatwe czyszczenie i przechowywanie

Łatwe czyszczenie i przechowywanie

Płytę grilla i szpikulce Airfryer można myć w zmywarce do naczyń, co sprawia, że są wygodne w użyciu.

6 szpikulców do przyrządzania wyjątkowych dań z grilla

6 szpikulców do przyrządzania wyjątkowych dań z grilla

Użyj tych szpikulców do przygotowania szaszłyków z warzyw lub mięsa.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Odwiedź stronę www.Philips.com/NutriU, aby sprawdzić, czy aplikacja NutriU jest dostępna w Twoim kraju.