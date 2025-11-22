ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zobacz skwierczenie, skosztuj różnorodności
  • Zobacz skwierczenie, skosztuj różnorodności
  • Zobacz skwierczenie, skosztuj różnorodności
  • Zobacz skwierczenie, skosztuj różnorodności
  • Zobacz skwierczenie, skosztuj różnorodności
  • Zobacz skwierczenie, skosztuj różnorodności
  • Zobacz skwierczenie, skosztuj różnorodności
  • Zobacz skwierczenie, skosztuj różnorodności
  • Zobacz skwierczenie, skosztuj różnorodności
  • Zobacz skwierczenie, skosztuj różnorodności
  • Zobacz skwierczenie, skosztuj różnorodności
  • Zobacz skwierczenie, skosztuj różnorodności
  • Zobacz skwierczenie, skosztuj różnorodności
  • Zobacz skwierczenie, skosztuj różnorodności
  • Zobacz skwierczenie, skosztuj różnorodności
  • Zobacz skwierczenie, skosztuj różnorodności

Philips Ovi Single Basket 7,2l serii 3000Ovi 7,2 l

NA342/00

5
| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt
Zobacz skwierczenie, skosztuj różnorodności
16 funkcji, od szybkiego pieczenia po wielogodzinne przyrządzanie potraw. Pyszne, domowe posiłki w kilku prostych krokach. A dzięki stylowemu okienku widać, kiedy potrawa jest chrupiąca, delikatna i gotowa do podania.
Poznaj wszystkie korzyści
Produkty kompatybilne
Akcesorium do urządzenia Airfryer

Akcesorium do urządzenia Airfryer
Zestaw akcesoriów do pieczenia XXL

HD9957/00R1

Akcesorium do Philips Ovi

Akcesorium do Philips Ovi
Zestaw do grilla XXL

HD9959/00R1

Zawsze chrupiące, delikatne i równomiernie upieczone dania

Zobacz skwierczenie, skosztuj różnorodności

  • Okienko

  • Technologia RapidAir Plus

  • 16 funkcji gotowania w 1

  • Oszczędność czasu i energii

Szybkie, równomierne gotowanie dzięki technologii RapidAir Plus

Szybkie, równomierne gotowanie dzięki technologii RapidAir Plus

Opatentowana technologia RapidAir Plus z unikatową konstrukcją w kształcie gwiazdy pozwala na szybszą cyrkulację gorącego powietrza wokół i w środku żywności, zapewniając równomierne gotowanie wewnątrz i na zewnątrz, a tym samym smaczne domowe posiłki w czasie krótszym o 30%*

Stylowe okienko, aby mieć oko na jedzenie

Stylowe okienko, aby mieć oko na jedzenie

Koniec zgadywania. Obserwuj podczas gotowania i zobacz, kiedy potrawa jest perfekcyjnie przygotowana. Zaprojektowane, aby gotować w dobrym stylu.

Zachowaj pełnię smaku

Zachowaj pełnię smaku

83% naszych klientów uważa, że udka z kurczaka pieczone w urządzeniu Airfryer serii 3000 firmy Philips smakują lepiej niż te pieczone w piekarniku.******

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

22/11/2025

България

България

Уникален.Голямо удобство. Бързо лесно,вкусно и най важното здравословно.

Przegląd ten został wykonany dla Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l

Przegląd ten został wykonany dla Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l

03/11/2024

България

България

Новият Шеф готвач вкъщи

До сега не бяхме ползвали подобен продукт, но вече е неизменен помощник в нашата кухня. От хрупкави и здравословни картофки до сочна и вкусна пържола, бърза закуска, печива, замразени храни, но и сушене на плодове (любимата функция, която използваме). Препоръчвам!

Zalety

Тиха работа, бързина, здравословно приготвена храна

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. W porównaniu ze świeżymi frytkami usmażonymi w zwykłej frytownicy do smażenia na głębokim tłuszczu

  2. W porównaniu do urządzeń Airfryer firmy Philips z technologią RapidAir

  3. Udko z kurczaka: do 40% mniej tłuszczu w porównaniu z surowym mięsem

  4. Liczba przepisów może się różnić w zależności od kraju

  5. Wartości procentowe oparte na wewnętrznych pomiarach laboratoryjnych przy użyciu urządzeń Airfryer Philips; pieczenie jednej piersi z kurczaka (ustawienie: 160°C bez wstępnego podgrzewania) lub fileta z łososia (ustawienie: 200°C, bez wstępnego podgrzewania) w porównaniu z użyciem piekarnika klasy A. Dokładne wartości procentowe mogą się różnić w zależności od produktu.

  6. Test MetrixLab przeprowadzony przez 30 użytkowników urządzeń Airfryer firmy Philips z serii-3000, lipiec 2024 r.