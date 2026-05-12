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Akcesorium do urządzenia Airfryer Zestaw do grilla XXL

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Akcesorium do urządzenia AirfryerZestaw do grilla XXL

HD9959/00

Akcesorium do urządzenia Airfryer Zestaw do grilla XXL

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Instrukcje oraz dokumentacja

Specjalny zestaw do grilla urządzenia Philips Airfryer pozwoli Ci przyrządzić Twoje wszystkie ulubione grillowe potrawy — pyszne mięsa i warzywa — prosto, szybko i zdrowo.

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  • 12 May 2026

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