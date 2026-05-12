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Akcesorium do urządzenia Airfryer Zestaw do grilla XXL
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HD9959/00
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Specjalny zestaw do grilla urządzenia Philips Airfryer pozwoli Ci przyrządzić Twoje wszystkie ulubione grillowe potrawy — pyszne mięsa i warzywa — prosto, szybko i zdrowo.
Wszystko (10)
Gdzie znajduje się numer modelu i numer seryjny urządzenia Philips Airfryer?
Jakich form do pieczenia można używać w urządzeniu Philips Airfryer?
Jakie rodzaje mrożonych frytek można przygotować w urządzeniu Philips Airfryer?
Jakie potrawy można przygotowywać w urządzeniu Philips Airfryer?
Czy trzeba wstępnie rozgrzać produkt Philips Airfryer?
Aplikacja Philips HomeID zamyka się lub zawiesza
Domowe frytki z urządzenia Philips Airfryer nie wyszły tak, jak oczekiwano
Powłoka patelni/kosza urządzenia Philips Airfryer łuszczy się
Urządzenie Philips Airfryer wydaje głośne dźwięki
Jedzenie przygotowane w urządzeniu Philips Airfryer nie jest chrupiące / zgodne z oczekiwaniami