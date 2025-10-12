Wartości procentowe oparte na wewnętrznych pomiarach laboratoryjnych przy użyciu urządzeń Airfryer Philips; pieczenie jednej piersi z kurczaka (ustawienie: 160°C bez wstępnego podgrzewania) lub fileta z łososia (ustawienie: 200°C, bez wstępnego podgrzewania) w porównaniu z użyciem piekarnika klasy A. Dokładne wartości procentowe mogą się różnić w zależności od produktu.