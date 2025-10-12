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NA341/00
Okienko
Technologia RapidAir Plus
16 funkcji gotowania w 1
Oszczędność czasu i energii
Opatentowana technologia RapidAir Plus z unikatową konstrukcją w kształcie gwiazdy pozwala na szybszą cyrkulację gorącego powietrza wokół i w środku żywności, zapewniając równomierne gotowanie wewnątrz i na zewnątrz, a tym samym smaczne domowe posiłki w czasie krótszym o 30%*
Koniec zgadywania. Obserwuj podczas gotowania i zobacz, kiedy potrawa jest perfekcyjnie przygotowana. Zaprojektowane, aby gotować w dobrym stylu.
83% naszych klientów uważa, że udka z kurczaka pieczone w urządzeniu Airfryer serii 3000 firmy Philips smakują lepiej niż te pieczone w piekarniku.******
Opinie
W porównaniu ze świeżymi frytkami usmażonymi w zwykłej frytownicy do smażenia na głębokim tłuszczu
W porównaniu do urządzeń Airfryer firmy Philips z technologią RapidAir
Udko z kurczaka: do 40% mniej tłuszczu w porównaniu z surowym mięsem
Liczba przepisów może się różnić w zależności od kraju
Wartości procentowe oparte na wewnętrznych pomiarach laboratoryjnych przy użyciu urządzeń Airfryer Philips; pieczenie jednej piersi z kurczaka (ustawienie: 160°C bez wstępnego podgrzewania) lub fileta z łososia (ustawienie: 200°C, bez wstępnego podgrzewania) w porównaniu z użyciem piekarnika klasy A. Dokładne wartości procentowe mogą się różnić w zależności od produktu.
Test MetrixLab przeprowadzony przez 30 użytkowników urządzeń Airfryer firmy Philips z serii-3000, lipiec 2024 r.