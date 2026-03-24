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Philips Ovi Single Basket 7,2l serii 3000 Ovi 7,2 l
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NA341/00
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NA32x, NA33x, NA34x Important Information Manual
KA_2024_NA32X NA33X NA34X_User Manual EU9
Wszystko (17)
Urządzenie (1)
Czy muszę zdjąć gumową zatyczkę z patelni urządzenia Philips Airfryer?
Dlaczego urządzenie Philips Airfryer emituje sygnał dźwiękowy podczas pieczenia?
Jak korzystać z ustawień zaprogramowanych w urządzeniu Philips Airfryer?
Jak odłączyć kosz urządzenia Airfryer od patelni?
Gdzie znajduje się numer modelu i numer seryjny urządzenia Philips Airfryer?
Akcesorium do urządzenia AirfryerZestaw akcesoriów do pieczenia XXL
Akcesorium do Philips OviZestaw do grilla XXL
Dodatek do Airfryer 6,2 l, 8,3 l i 9 l2-warstwowy zestaw do gotowania
Dodatek do Airfryer 6,2 l, 8,3 l i 9 lZestaw śniadaniowy
Akcesorium do urządzenia Airfryer 8,3 lSeparator kuchenny 3w1
Akcesorium do Airfryer XXL 8,3 lZestaw 2w1 do gotowania na parze i podsmażania
Akcesorium do urządzenia AirfryerZestaw do grilla XXL
Urządzenie Philips Airfryer wyświetla myślniki lub kod błędu
Aplikacja Philips HomeID zamyka się lub zawiesza
Urządzenie Philips Airfryer nie wyświetla się na liście urządzeń w aplikacji HomeID
Domowe frytki z urządzenia Philips Airfryer nie wyszły tak, jak oczekiwano
Jedzenie przygotowane w urządzeniu Philips Airfryer nie jest chrupiące / zgodne z oczekiwaniami
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